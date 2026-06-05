Путин подписал закон о списании кредитных долгов участникам СВО

В понедельник, 25 мая, президент России Владимир Путин подписал закон закон, освобождающий участников специальной военной операции и их супругов от кредитных обязательств.

Нововведение распространяется на военнослужащих, заключивших контракт с Вооруженными Силами РФ не ранее 1 мая 2026 г. сроком не менее чем на один год. Лимит списания - 10 млн рублей.

По условиям списания долгов решение суда о взыскании задолженности должно было вступить в силу до 1 мая 2026 г. либо должен быть выдан или предъявлен к исполнению исполнительный лист.

Ранее аналогичная мера действовала для участников СВО, заключивших контракт не ранее 1 декабря 2024 года.