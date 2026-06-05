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Власть и политика

Путин подписал закон о списании кредитных долгов участникам СВО

МОСКВА. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 25 мая, президент России Владимир Путин подписал закон закон, освобождающий участников специальной военной операции и их супругов от кредитных обязательств.

Нововведение распространяется на военнослужащих, заключивших контракт с Вооруженными Силами РФ не ранее 1 мая 2026 г. сроком не менее чем на один год. Лимит списания - 10 млн рублей.

По условиям списания долгов решение суда о взыскании задолженности должно было вступить в силу до 1 мая 2026 г. либо должен быть выдан или предъявлен к исполнению исполнительный лист.

Ранее аналогичная мера действовала для участников СВО, заключивших контракт не ранее 1 декабря 2024 года.

Гид потребителя

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Путин то что тебе впаривают может это всё таки технологии почти 60 летней давности??? Смотри википедию. Авиационные двигатели СССР и постсоветских стран — Википедия НК-25 (изделие «Е») — Турбореактивный двигатель двухконтурный, трёхкаскадный, с форсажной камерой (ТРДДФ), разработанный на Куйбышевском моторном заводе под руководством Н. Д. Кузнецова. Тяга двигателя на взлётном режиме на земле — 25000 кгс. Наряду с НК-32 долгое время являлся одним из самых мощных авиационных двигателей в мире. Разработка началась в 1971 году. Серийное производство с 1977 года. На базе НК-25 созданы двигатель НК-32 тяжёлого ракетоносца Ту-160, двигатель НК-36СТ газоперекачивающего агрегата, двигатель НК-37 газотурбинной электростанции, двигатель НК-361 газотурбовоза

C T 25 августа 2025 05:37 Губернатор о матче "КС" - "Краснодар": "Так нельзя, мужики!"

мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

Аркадий Галицын 31 июля 2025 07:59 Андрей Грачев: "К 2030 году Самара будет выглядеть более современно и узнаваемо"

Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.

Darco Camp 11 июля 2025 11:54 У главы правительства Самарской области появился новый зам

Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.

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