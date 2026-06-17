В Красноярском районе завершается ремонт дороги к поселку Яблоневый

В Красноярском районе Самарской области подходит к завершению капитальный ремонт автомобильной дороги Коммунарский — Яблоневый протяженностью 5,5 километров. Работы ведутся в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", реализуемого по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина и находящегося на личном контроле губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.
Автомобильная дорога связывает поселок Яблоневый с районным центром и соседними населенными пунктами. В самом поселке отсутствуют объекты социальной инфраструктуры (школа, детский сад, аптека и фельдшерско-акушерский пункт), поэтому для местных жителей дорога обеспечивает доступ к рабочим местам, медицинским и социальным услугам в других населенных пунктах. Кроме того, дорога входит в маршрут движения школьного автобуса.
В ходе ремонтных работ подрядной организацией выполнено фрезерование старого покрытия и укладка нижнего слоя асфальтобетона. Также в границах поселка Яблоневый в целях обеспечения безопасности движения пешеходов и автотранспорта уже построены тротуары и смонтированы линии наружного освещения.
В настоящее время специалисты завершают устройство верхнего слоя покрытия по основному ходу дороги. На завершающем этапе будут отремонтированы пересечения и примыкания, а также установлены новые автобусные павильоны. На всем протяжении участка также планируется установка дорожных знаков и нанесение горизонтальной разметки.
"Для поселка это дорога жизни. Здесь, кроме маленького продуктового магазина, больше ничего нет. Раньше дорога была полосой препятствий — больше 40 км/ч не разгонишься. Писали обращения, делали ямочный ремонт, но его хватало ненадолго. Все жители очень рады, что дорогу наконец отремонтировали", — говорит местная жительница Ольга Дворникова.
Региональный координатор партийного проекта "Безопасные дороги" Алексей Степанов отметил социальную значимость дорожного объекта. "Основной идеей и целью национального проекта "Инфраструктура для жизни" является качество, безопасность всех участников дорожного движения. В поселке нет социальной инфраструктуры, поэтому жителям важно быстро и безопасно добираться до райцентра. Капитальный ремонт дороги позволит решить многолетнюю проблему", — подчеркнул он.
Согласно условиям государственного контракта, завершение ремонтных работ на объекте запланировано до 1 ноября. Вместе с тем подрядчик демонстрирует высокие темпы строительства, значительно опережая утвержденный график, что позволяет говорить о возможном досрочном вводе участка в эксплуатацию.
Заместитель генерального директора AO "Корпорация развития Самарской области", победитель предварительного голосования "Единой России" Михаил Белоусов подчеркнул, что благодаря новой дороге жители Яблоневого больше не будут чувствовать себя отрезанными от мира.
"Для жителей поселка Яблоневый эта дорога — реальная возможность получать качественную медицинскую помощь, отправлять детей в школу и не чувствовать себя отрезанными от мира. Это пример слаженной работы всех уровней власти и ответственного подхода к государственным контрактам. Безопасные подъезды к школам и ФАПам, освещение и тротуары — это то, без чего невозможно планировать дальнейшее развитие наших территорий. Подрядчик идет с опережением графика. Уверен, что к осени объект сдадут в срок и с высоким качеством", — отметил он.
Последние комментарии
"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).
Путин то что тебе впаривают может это всё таки технологии почти 60 летней давности??? Смотри википедию. Авиационные двигатели СССР и постсоветских стран — Википедия НК-25 (изделие «Е») — Турбореактивный двигатель двухконтурный, трёхкаскадный, с форсажной камерой (ТРДДФ), разработанный на Куйбышевском моторном заводе под руководством Н. Д. Кузнецова. Тяга двигателя на взлётном режиме на земле — 25000 кгс. Наряду с НК-32 долгое время являлся одним из самых мощных авиационных двигателей в мире. Разработка началась в 1971 году. Серийное производство с 1977 года. На базе НК-25 созданы двигатель НК-32 тяжёлого ракетоносца Ту-160, двигатель НК-36СТ газоперекачивающего агрегата, двигатель НК-37 газотурбинной электростанции, двигатель НК-361 газотурбовоза
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.