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Власть и политика

В Красноярском районе завершается ремонт дороги к поселку Яблоневый

КРАСНЫЙ ЯР. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Красноярском районе Самарской области подходит к завершению капитальный ремонт автомобильной дороги Коммунарский — Яблоневый протяженностью 5,5 километров. Работы ведутся в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", реализуемого по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина и находящегося на личном контроле губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Автомобильная дорога связывает поселок Яблоневый с районным центром и соседними населенными пунктами. В самом поселке отсутствуют объекты социальной инфраструктуры (школа, детский сад, аптека и фельдшерско-акушерский пункт), поэтому для местных жителей дорога обеспечивает доступ к рабочим местам, медицинским и социальным услугам в других населенных пунктах. Кроме того, дорога входит в маршрут движения школьного автобуса.

В ходе ремонтных работ подрядной организацией выполнено фрезерование старого покрытия и укладка нижнего слоя асфальтобетона. Также в границах поселка Яблоневый в целях обеспечения безопасности движения пешеходов и автотранспорта уже построены тротуары и смонтированы линии наружного освещения.

В настоящее время специалисты завершают устройство верхнего слоя покрытия по основному ходу дороги. На завершающем этапе будут отремонтированы пересечения и примыкания, а также установлены новые автобусные павильоны. На всем протяжении участка также планируется установка дорожных знаков и нанесение горизонтальной разметки.

"Для поселка это дорога жизни. Здесь, кроме маленького продуктового магазина, больше ничего нет. Раньше дорога была полосой препятствий — больше 40 км/ч не разгонишься. Писали обращения, делали ямочный ремонт, но его хватало ненадолго. Все жители очень рады, что дорогу наконец отремонтировали", — говорит местная жительница Ольга Дворникова.

Региональный координатор партийного проекта "Безопасные дороги" Алексей Степанов отметил социальную значимость дорожного объекта. "Основной идеей и целью национального проекта "Инфраструктура для жизни" является качество, безопасность всех участников дорожного движения. В поселке нет социальной инфраструктуры, поэтому жителям важно быстро и безопасно добираться до райцентра. Капитальный ремонт дороги позволит решить многолетнюю проблему", — подчеркнул он.

Согласно условиям государственного контракта, завершение ремонтных работ на объекте запланировано до 1 ноября. Вместе с тем подрядчик демонстрирует высокие темпы строительства, значительно опережая утвержденный график, что позволяет говорить о возможном досрочном вводе участка в эксплуатацию.

Заместитель генерального директора AO "Корпорация развития Самарской области", победитель предварительного голосования "Единой России" Михаил Белоусов подчеркнул, что благодаря новой дороге жители Яблоневого больше не будут чувствовать себя отрезанными от мира.  

"Для жителей поселка Яблоневый эта дорога — реальная возможность получать качественную медицинскую помощь, отправлять детей в школу и не чувствовать себя  отрезанными от мира.  Это пример  слаженной работы всех уровней власти и ответственного подхода к государственным контрактам. Безопасные подъезды к школам и ФАПам, освещение и тротуары — это то, без чего невозможно планировать дальнейшее развитие наших территорий. Подрядчик идет с опережением графика. Уверен, что к осени объект сдадут в срок и с высоким качеством", — отметил он. 

Гид потребителя

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Аркадий Галицын 31 июля 2025 07:59 Андрей Грачев: "К 2030 году Самара будет выглядеть более современно и узнаваемо"

Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.

Darco Camp 11 июля 2025 11:54 У главы правительства Самарской области появился новый зам

Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.

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