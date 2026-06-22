Бдительная тольяттинка помогла полиции поймать подозреваемого в причинении вреда здоровью

Полиция Тольятти задержала 33‑летнего местного жителя по подозрению в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Ранее сообщалось, что 48‑летний пострадавший получил травмы возле многоквартирного дома в Автозаводском районе. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
Правоохранители провели комплекс следственных действий: опросили пострадавшего, изучили записи с камер видеонаблюдения, осмотрели место происшествия и изъяли медицинскую документацию. Затем они распространили ориентировку на подозреваемого в СМИ и интернете.
Подозреваемого удалось найти благодаря бдительности местной жительницы. Она увидела ориентировку в СМИ и сообщила полиции о его возможном местонахождении. Сотрудники уголовного розыска оперативно выехали по указанному адресу и задержали ранее несудимого мужчину. При задержании полицейские использовали легенду о затопленном соседе.
Подозреваемый признал вину, указав, что конфликт случился внезапно: будучи в состоянии алкогольного опьянения, он не сдержался после грубого приветствия от незнакомого нетрезвого мужчины. Расследование продолжается.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Кошмар :-( В каком мире мы теперь живем... А наши правоохранители быстро реагируют только на определенный вид инцидентов. Здоровья мужчине и пусть справедливость восторжествует!
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...