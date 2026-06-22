Бдительная тольяттинка помогла полиции поймать подозреваемого в причинении вреда здоровью

Полиция Тольятти задержала 33‑летнего местного жителя по подозрению в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Ранее сообщалось, что 48‑летний пострадавший получил травмы возле многоквартирного дома в Автозаводском районе. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Правоохранители провели комплекс следственных действий: опросили пострадавшего, изучили записи с камер видеонаблюдения, осмотрели место происшествия и изъяли медицинскую документацию. Затем они распространили ориентировку на подозреваемого в СМИ и интернете.

Подозреваемого удалось найти благодаря бдительности местной жительницы. Она увидела ориентировку в СМИ и сообщила полиции о его возможном местонахождении. Сотрудники уголовного розыска оперативно выехали по указанному адресу и задержали ранее несудимого мужчину. При задержании полицейские использовали легенду о затопленном соседе.

Подозреваемый признал вину, указав, что конфликт случился внезапно: будучи в состоянии алкогольного опьянения, он не сдержался после грубого приветствия от незнакомого нетрезвого мужчины. Расследование продолжается.