В День памяти и скорби телебашня в Самаре включит подсветку

В понедельник, 22 июня, филиал РТРС "Самарский ОРТПЦ" включит архитектурно-художественную подсветку телебашни в День памяти и скорби.
На медиафасаде отобразятся надписи "22 июня — День памяти и скорби" с изображениями вечного огня, гвоздик, георгиевской ленты.
Учитывая годовщину начала Великой Отечественной войны в программу добавлены военные изображения с надписями "Тот самый первый день войны", "22 июня ровно в 4 утра" и "85 лет".
Подсветка будет работать с момента наступления сумерек до 24:00.
Тематические подсветки будут включены также на телебашнях и мачтах Астрахани, Благовещенска, Братска, Брянска, Великого Новгорода, Воронежа, Грозного, Иркутска, Казани, Кызыла, Майкопа, Назрани, Нальчика, Нижнего Новгорода, Омска, Оренбурга, Пензы, Перми, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Саранска, Саратова, Сочи, Тамбова, Твери, Тулы, Улан-Удэ, Уфы, Черкесска, Ярославля и других городов.