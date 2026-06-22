В День памяти и скорби телебашня в Самаре включит подсветку

В понедельник, 22 июня, филиал РТРС "Самарский ОРТПЦ" включит архитектурно-художественную подсветку телебашни в День памяти и скорби.

На медиафасаде отобразятся надписи "22 июня — День памяти и скорби" с изображениями вечного огня, гвоздик, георгиевской ленты.

Учитывая годовщину начала Великой Отечественной войны в программу добавлены военные изображения с надписями "Тот самый первый день войны", "22 июня ровно в 4 утра" и "85 лет".

Подсветка будет работать с момента наступления сумерек до 24:00.