В Самаре полностью остановили движение общественного транспорта

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В понедельник, 22 июня, в связи с объявленной ракетной опасностью на территории Самарской области остановлено движение наземного общественного транспорта. Об этом в своем канале в МАХ сообщил мэр Иван Носков.