Оранжевый уровень опасности объявлен по Самарской области

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Днем 22 и 23 июня местами в Самарской области сильный ливень и продолжительный дождь. Объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом предупреждает Приволжское УГМС.