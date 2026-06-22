Оранжевый уровень опасности объявлен по Самарской области

Днем 22 и 23 июня местами в Самарской области сильный ливень и продолжительный дождь. Объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом предупреждает Приволжское УГМС.
Температурный прогноз по области ночью варьируется от +13 °C до +17 °C, днём от +21 °C до +24 °C.
При оранжевом уровне опасности региональное управление МЧС России извещает о необходимости бдительности при нахождении на улице:
- обращайте внимание на целостность линий электропередач;
- не укрывайтесь и не паркуйте автотранспорт под деревьями и шаткими конструкциями;
- проверьте тягу в дымовых и вентиляционных каналах при использовании газа;
- будьте внимательны на дороге.
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