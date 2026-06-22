В Самарской области взятка стройматериалами обернулась штрафом в 500 тыс. рублей

Прокуратурой Красноярского района Самарской области возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).
Установлено, что в марте 2022 г. мужчина, действуя в интересах подрядной организации, передал руководителю фонда капитального ремонта строительные материалы стоимостью свыше 320 тыс. руб. за ускорение процедуры подписания документов о выполненных работах по капитальному ремонту одного из объектов.
По результатам рассмотрения дела организация привлечена к административной ответственности с назначением штрафа в размере 500 тыс. рублей.
В отношении руководителя фонда вынесен приговор, которым он признан виновным по ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп), ему назначено наказание в виде лишения свободы.
Последние комментарии
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???