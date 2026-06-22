В Самарской области взятка стройматериалами обернулась штрафом в 500 тыс. рублей

Прокуратурой Красноярского района Самарской области возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

Установлено, что в марте 2022 г. мужчина, действуя в интересах подрядной организации, передал руководителю фонда капитального ремонта строительные материалы стоимостью свыше 320 тыс. руб. за ускорение процедуры подписания документов о выполненных работах по капитальному ремонту одного из объектов.

По результатам рассмотрения дела организация привлечена к административной ответственности с назначением штрафа в размере 500 тыс. рублей.

В отношении руководителя фонда вынесен приговор, которым он признан виновным по ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп), ему назначено наказание в виде лишения свободы.