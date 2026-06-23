Два представителя Самарской области стали участниками программы "Сенеж Команда России"

В Мастерской управления "Сенеж" Президентской платформы "Россия — страна возможностей" продолжается обучение второго потока программы "Команда России". Участниками нового сезона стали 150 человек: 100 из них прошли конкурсный отбор среди 1099 кандидатов, еще 50 — выпускники первого потока, которые также планируют реализовать свои социально значимые проекты в регионах. Среди участников — представители из 49 регионов России, включая Самарскую область.

"Команда России" — практико-ориентированная программа для молодых управленцев в возрасте до 35 лет. Она объединяет лидеров развития из органов власти, подведомственных организаций, общественных структур, институтов гражданского общества и некоммерческого сектора. Обязательным условием участия стало наличие собственного проекта или инициативы, готовых к запуску или находящихся в высокой степени готовности.

"Конкурс в проект "Команда России" составил 10 человек на место. Участниками стали 150 молодых лидеров из 49 регионов России, которые пришли на обучение с конкретными общественно значимыми инициативами. Участники получат методологию, экспертную поддержку и практические инструменты, которые помогут довести их проекты до реализации. "Команда России" — это продолжение системной работы "Сенежа" по подготовке руководителей нового типа. Такие управленцы умеют работать в команде, руководствуются ценностью служения людям и готовы отвечать на стоящие перед страной вызовы", — отметил первый проректор Мастерской управления "Сенеж" Президентской платформы "Россия — страна возможностей" Сергей Бочаров.

Отбор на программу был многоэтапным. Кандидаты заполняли анкеты, снимали мотивационные ролики, рассказывали о своем управленческом опыте и презентовали инициативы, с которыми хотели прийти в программу. Эксперты Центров развития компетенций государственных и муниципальных служащих оценивали степень готовности проектов, управленческий потенциал участников и нацеленность на практический результат. По итогам отбора в программу вошли молодые управленцы с опытом реализации проектов и работы в командах, созидательным подходом и готовностью брать на себя ответственность за реальные изменения в своих регионах.

Самарскую область во втором потоке программы "Команда России" Мастерской управления "Сенеж" Президентской платформы "Россия — страна возможностей" представляют два участника:

● педагог-организатор ГКУ СО "ЦП ДОПР "Искра" (коррекционный)" г. о. Сызрань Ирина Лобова;

● заместитель председателя Молодежного правительства Самарской области, молодежный министр информационных технологий и связи Самарской области Татьяна Никулина;

Ирина Лобова работает над проектом "Территория семьи. Сызрань", направленным на укрепление института семьи через создание сообщества взаимопомощи по модели "семьи помогают семьям". Его суть — объединить молодые семьи города, дать им площадку для обмена опытом и поддержки: проект сочетает онлайн-взаимодействие (группа ВКонтакте с тематическими рубриками) и офлайн-мероприятия (мастер-классы, психологические встречи, акции). За время реализации уже удалось объединить 178 семей, провести 15 мероприятий и выпустить 180 экземпляров методических пособий. Сейчас автор проекта работает над открытием собственного АНО, чтобы масштабировать проект, расширить охват и обеспечить его долгосрочную устойчивость.

Татьяна Никулина принимает участие в программе "Команда России" с проектом "Цифровой компас". Это просветительская инициатива для жителей Самарской области, направленная на безопасное и осознанное использование цифровых технологий. Проект реализуется в двух форматах: цикл авторских мастер-классов по цифровой грамотности (как безопасно регистрироваться в соцсетях, распознавать дипфейки, настраивать приватность, пользоваться "Госуслугами" и банковскими приложениями, защищаться от мошенников) и хакатоны, где команды решают реальные кейсы — разрабатывают чек-листы по информационной безопасности для новичков, создают ботов-помощников для адаптации в цифровой среде РФ, проектируют интерактивные гиды.

"Моя ключевая цель участия в программе "Команда России" Мастерской управления "Сенеж" Президентской платформы "Россия — страна возможностей" — переосмыслить свой проект "Цифровой компас: безопасно в России" через призму деятельностного патриотизма и национальных целей, чтобы он стал не просто образовательной инициативой, а системным вкладом в созидание благополучного цифрового пространства для всех, кто выбирает Россию местом учебы и жизни. Я стремлюсь освоить методологию социальной архитектуры, чтобы научиться проектировать человекоцентричные решения, которые действительно решают запросы и укрепляют доверие к российской образовательной и цифровой среде", — поделилась ожиданиями Татьяна Никулина.

Онлайн-этап программы "Команда России" продлится до 15 августа 2026 года. Обучение построено вокруг трех тематических блоков: "Цели и ценности", "Управление и лидерство" и "Инструменты реализации".

Первый блок посвящен приоритетам национального развития, ключевым задачам государственного управления и лучшим практикам в социальной, демографической, культурной и территориальной политике.

Во втором блоке участники будут работать с темами лидерства, командного взаимодействия, управленческого мышления и проектного подхода — от запуска инициатив до их масштабирования.

Третий блок сосредоточен на прикладных инструментах: социальной архитектуре, медиакоммуникациях, цифровых технологиях, поиске ресурсов и механизмах внедрения проектов.

В рамках модуля с участниками работают ведущие федеральные эксперты, среди которых заместитель начальника Управления Президента РФ по общественным проектам Александр Журавский, сенатор Совета Федерации Александр Карелин, заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Юлия Лазуткина, эксперт Аналитического центра при Правительстве РФ Зоя Дивненко, первый вице-президент ассоциации "Группы "Вымпел", кавалер ордена Мужества, ветеран Управления "В" центра специального назначения ФСБ России, полковник запаса, участник операции по освобождению заложников в Беслане Владимир Силантьев, директор Института социальной архитектуры Президентской платформы "Россия — страна возможностей", доктор политических наук, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Володенков, основатель проекта "Исторический менеджмент" Татьяна Григорьева и другие.

Очный финал программы пройдет в конце августа 2026 года в Мастерской управления "Сенеж". Там участники представят свои проекты руководителям федерального и регионального уровня, а также экспертному сообществу для дальнейшей реализации.

После завершения обучения участники получат экспертную, информационную и постпрограммную поддержку в экосистеме Президентской платформы "Россия — страна возможностей", а также в корпоративных университетах, Центрах развития компетенций государственных и муниципальных служащих и институтах развития.