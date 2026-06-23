В регионе вновь ожидается гроза

В среду, 24 июня, местами в Самарской области ожидается гроза, шквалистое усиление ветра, порывы 15-18 м/с, возможен град. Объявлен желтый уровень опасности, сообщает Приволжское УГМС.

"Будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность линий электропередач. Не укрывайтесь и не паркуйте автотранспорт под деревьями и шаткими конструкциями. Проверьте тягу в дымовых и вентиляционных каналах при использовании газа", — говорится в сообщении ГУ МЧС по Самарской области.