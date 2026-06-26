Обсудили стратегию развития детско-юношеского спорта: состоялось заседание рабочей группы комиссии Госсовета РФ

Состоялось очередное заседание рабочей группы по развитию детско-юношеского спорта комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Физическая культура и спорт". Участниками видеоконференции стали представители Министерства спорта Российской Федерации, общероссийских спортивных федераций, Государственной Думы Российской Федерации, а также руководители региональных органов власти в сфере физической культуры и спорта.
Рабочая группа создана в мае 2026 года как рабочий орган комиссии Госсовета по направлению "Физическая культура и спорт". Руководителем группы назначена министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.
В поле деятельности рабочей группы — ключевые направления развития детско-юношеского спорта, в том числе вопросы, которые стали фокусом внимания Совета при президенте России по развитию физической культуры и спорта, состоявшегося в ноябре 2025 г. в Самаре в рамках международного форума "Россия — спортивная держава".
Совет задал вектор дальнейшего развития детско-юношеского спорта на ближайшие годы. По его итогам глава государства утвердил перечень системообразующих поручений (№ Пр-2978 от 23.12.2025), в том числе касающихся изменения законодательства Российской Федерации, расширения возможности использования спортивных сооружений для реализации образовательных программ в области физической культуры и спорта, создания во всех регионах школьных лиг, расширения мер поддержки тренеров, включая первых тренеров, медико-биологического сопровождения юных спортсменов и другое.
На состоявшемся заседании члены рабочей группы рассмотрели возможности развития спортивных школ-интернатов, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки; развитие школьных спортивных клубов и меры по повышению эффективности их деятельности; развитие инновационных видов спорта в системе детско-юношеского спорта, в том числе компьютерного спорта и фиджитал спорта (функционально-цифрового спорта).
"В ходе встречи мы заслушали и обсудили целый ряд предложений по заданной повесткой тематике. По итогам заседания рабочей группой будут подготовлены предложения по выработке и реализации мер государственной политики по проблематике обсужденных вопросов, в том числе с учетом опыта регионов, и направлены в комиссию", — прокомментировала Лидия Рогожинская.
По поручению главы государства Владимира Путина Администрацией президента совместно с правительством Российской Федерации и при участии комиссии Госсовета в настоящее время обеспечивается подготовка и проведение заседания Совета при президенте России на тему "О развитии системы физкультурных мероприятий и спортивных соревнований".
Последние комментарии
"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).
Путин то что тебе впаривают может это всё таки технологии почти 60 летней давности??? Смотри википедию. Авиационные двигатели СССР и постсоветских стран — Википедия НК-25 (изделие «Е») — Турбореактивный двигатель двухконтурный, трёхкаскадный, с форсажной камерой (ТРДДФ), разработанный на Куйбышевском моторном заводе под руководством Н. Д. Кузнецова. Тяга двигателя на взлётном режиме на земле — 25000 кгс. Наряду с НК-32 долгое время являлся одним из самых мощных авиационных двигателей в мире. Разработка началась в 1971 году. Серийное производство с 1977 года. На базе НК-25 созданы двигатель НК-32 тяжёлого ракетоносца Ту-160, двигатель НК-36СТ газоперекачивающего агрегата, двигатель НК-37 газотурбинной электростанции, двигатель НК-361 газотурбовоза
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.