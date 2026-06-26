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Обсудили стратегию развития детско-юношеского спорта: состоялось заседание рабочей группы комиссии Госсовета РФ Губернатор вручил награды лучшим работникам ОКБ ПАО "ОДК-Кузнецов" В Самарской области на две недели ввели лимиты на продажу топлива Судья из Чапаевска пытается оспорить отставку спустя три года Председатель Безенчукского районного суда уходит в отставку

Власть и политика

Обсудили стратегию развития детско-юношеского спорта: состоялось заседание рабочей группы комиссии Госсовета РФ

САМАРА. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Состоялось очередное заседание рабочей группы по развитию детско-юношеского спорта комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Физическая культура и спорт". Участниками видеоконференции стали представители Министерства спорта Российской Федерации, общероссийских спортивных федераций, Государственной Думы Российской Федерации, а также руководители региональных органов власти в сфере физической культуры и спорта.

Фото: Министерство спорта Самарской области

Рабочая группа создана в мае 2026 года как рабочий орган комиссии Госсовета по направлению "Физическая культура и спорт". Руководителем группы назначена министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

В поле деятельности рабочей группы — ключевые направления развития детско-юношеского спорта, в том числе вопросы, которые стали фокусом внимания Совета при президенте России по развитию физической культуры и спорта, состоявшегося в ноябре 2025 г. в Самаре в рамках международного форума "Россия — спортивная держава".

Совет задал вектор дальнейшего развития детско-юношеского спорта на ближайшие годы. По его итогам глава государства утвердил перечень системообразующих поручений (№ Пр-2978 от 23.12.2025), в том числе касающихся изменения законодательства Российской Федерации, расширения возможности использования спортивных сооружений для реализации образовательных программ в области физической культуры и спорта, создания во всех регионах школьных лиг, расширения мер поддержки тренеров, включая первых тренеров, медико-биологического сопровождения юных спортсменов и другое.

На состоявшемся заседании члены рабочей группы рассмотрели возможности развития спортивных школ-интернатов, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки; развитие школьных спортивных клубов и меры по повышению эффективности их деятельности; развитие инновационных видов спорта в системе детско-юношеского спорта, в том числе компьютерного спорта и фиджитал спорта (функционально-цифрового спорта).

"В ходе встречи мы заслушали и обсудили целый ряд предложений по заданной повесткой тематике. По итогам заседания рабочей группой будут подготовлены предложения по выработке и реализации мер государственной политики по проблематике обсужденных вопросов, в том числе с учетом опыта регионов, и направлены в комиссию", — прокомментировала Лидия Рогожинская.

По поручению главы государства Владимира Путина Администрацией президента совместно с правительством Российской Федерации и при участии комиссии Госсовета в настоящее время обеспечивается подготовка и проведение заседания Совета при президенте России на тему "О развитии системы физкультурных мероприятий и спортивных соревнований".

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Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.

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