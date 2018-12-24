"Транснефть-Приволга" реализовала программу диагностики магистральных нефтепроводов

АО "Транснефть-Приволга" завершило работы по диагностике линейной части магистральных нефтепроводов (МН) и технологических трубопроводов в рамках программы 2018 года.

В период с января по ноябрь АО "Транснефть-Приволга" запуском 45 внутритрубных инспекционных приборов (ВИП) выполнена диагностика МН на 40 участках общей протяженностью 2966 км. Исследование внутренней полости трубы проводилось диагностическими приборами различной конструкции (ультразвуковые, магнитные и комбинированные дефектоскопы) специалистами АО "Транснефть-Диаскан".

На МН Куйбышев - Тихорецк обследованы 22 участка общей протяженностью 1742,9 км. Некоторые участки продиагностированы дважды разными видами приборов (протяженность МН Куйбышев - Тихорецк составляет 1193 км).

В целях контроля технического состояния нефтепроводов в местах пересечения с водными объектами обследовано девять подводных переходов (ПП) магистральных трубопроводов общей протяженностью 20,419 км. Специалисты провели диагностику подводных переходов МН Куйбышев - Тихорецк через реки Малый и Большой Караман, Волгу (основная и резервные нитки), Малый Иргиз, Маянга, Чепрак, также обследованы подводные переходы магистральных нефтепроводов Бавлы - Куйбышев через р. Самара и Саратов - Кузьмичи через р. Иловля. По итогам обследования выданы заключения о соответствии состояния подводных переходов требованиям нормативно-технической документации и сроку безопасной эксплуатации.

На основе результатов диагностики был сформирован план ремонтных работ на линейной части нефтепроводов. В соответствии с планом, в 2018 году силами бригад линейных аварийно-восстановительных служб (ЛАЭС) и центральных ремонтных служб (ЦРС) подразделений АО "Транснефть - Приволга" методом вырезки было устранено 103 дефекта, методом установки ремонтных конструкций на трубопровод - 188 дефектов.

Кроме того, в текущем году проведена диагностика 13 камер приема-пуска средств очистки и диагностики МН, а также диагностика технологических трубопроводов с помощью внутритрубных диагностических снарядов на трех объектах - линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Кротовка" Бугурусланского районного нефтепроводного управления (РНУ), нефтеперекачивающей станции (НПС) "Терновка-1" Саратовского РНУ и ЛПДС "Кузьмичи" Волгоградского РНУ. Общая протяженность обследованных технологических трубопроводов составила 1,83 км.

Работы проведены в рамках сводной программы диагностического обследования объектов ПАО "Транснефть". По итогам проверки производственные объекты АО "Транснефть-Приволга" получили подтверждение о продлении срока безопасной эксплуатации. Как отмечают в компании, мероприятия по своевременной диагностике и качественному обслуживанию действующей системы магистральных нефтепроводов позволят повысить уровень надежности и экологической безопасности трубопроводного транспорта.