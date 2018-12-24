Минпромторг РФ одобрил заявку АвтоВАЗа на специнвестконтракт

Межведомственная комиссия по СПИК Минпромторга РФ одобрила заключение специнвестконтракта АвтоВАЗом, сообщает Автостат.

Инвестпроект предполагает развитие модельного ряда автомобилей Lada, Nissan, Renault и Mitsubishi и модернизацию мощностей для их производства. Планируется, что он будет реализован альянсом АвтоВАЗ-Renault-Nissan-Mitsubishi.

Напомним, АвтоВАЗ запланировал выпуск восьми новых моделей к 2026 году.

При этом, как пишет "Коммерсант", в рамках контракта АвтоВАЗа инвестором будет только сам концерн, а Renault, Nissan и Mitsubishi выступят в качестве привлеченных сторон. В такой конфигурации налоговые льготы также получит только тольяттинская компания.

При этом в случае изменения законодательства (так, чтобы подписывать контракт могли и группы инвесторов) СПИК АВТОВАЗа может быть трансформирован в групповое соглашение. Как отмечает портал, СПИК для альянса должен стать гарантией доступа к промсубсидиям на 10 лет действия контракта (выдаются из бюджета и де-факто являются компенсацией утильсбора для российских и локализованных в РФ концернов). Предполагается, что за этот период объем произведенной и реализованной продукции составит около 4,9 трлн руб., доля экспортных поставок может достичь 10%. Кроме того, будет создано 4,5 тыс. рабочих мест. По предварительным оценкам, объем налоговых поступлений в бюджет от реализации проекта - свыше 132 млрд рублей.

По информации портала, АвтоВАЗ сообщил, что контракт планируется заключить 25 декабря. В Минпромторге РФ надеются подписать до конца года все четыре контракта. Отмечается также, что все компании, подписавшие СПИК до конца года, должны также получать с 1 января из бюджета компенсацию роста НДС 20% вместо прежних 18%.