АвтоВАЗ планирует выпустить восемь новых моделей до 2026 года

До 2026 г. Группа АвтоВАЗ планирует выпустить восемь новых моделей и девять фейслифтов, сообщает пресс-центр предприятия в отчете об итогах работы загод.

Как отмечается в релизе, благодаря поддержке акционеров, федеральных и региональных властей в 2018 г. Группа АвтоВАЗ показала устойчивую положительную операционную маржу и вышла на прибыльность. Тольяттинская компания продолжила реализацию среднесрочного плана развития. Компания усилила продуктовое наступление, укрепила позиции бренда Lada в России и расширила свое присутствие на экспортных рынках.

В июне 2018 г. стартовали продажи Lada Vesta Cross sedan. Как отмечает автопроизводитель, это первый автомобиль в своем сегменте, сочетающий дорожный просвет кроссовера (203 мм), азартную управляемость, просторный салон и один из самых популярных в России типов кузова - седан.

В августе 2018 г. в продажу вышло новое семейство Lada Granta - седан, хэтчбек, универсал и лифтбек. На АвтоВАЗе подчеркивают, что обновленная Granta с улучшенным уровнем комфорта и безопасности остается одной из самых доступных моделей на российском рынке.

В ноябре стартовали продажи Lada XRAY Cross. Модель отличается атрибутами, присущими внедорожникам, и с точки зрения дизайна, и в плане технической составляющей, сообщает автопроивзодитель. У автомобиля богатый набор нового оборудования, высокий уровень комфорта и проходимости: дорожный просвет машины достиг рекордных для Lada 215 мм, внедрена интеллектуальная система Lada Ride Select, позволяющая выбрать режимы движения для различных дорожных условий.

На главном автомобильном событии страны - Московском международном автосалоне - Lada представила четыре новые модели и показала развитие дизайн-концепции марки. Такое количество премьер на стенде Lada - это рекорд в истории бренда. Концепт-кар Lada 4×4 VISION, признанный лучшим экспонатом Московского международного автосалона, продемонстрировал видение развития фирменной ДНК стиля.

В 2018 г. Lada разработала новую корпоративную философию, впервые за последние несколько лет появился единый слоган марки. Как отмечает АвтоВАЗ, энергичный дизайн, лучшее качество и оснащение за приемлемую цену, уверенность в любых ситуациях - таковы три основных принципа новой философии Lada. Новый девиз марки: "Lada. Новые горизонты". Слоган подчеркивает полное обновление модельного ряда, выход в новые ниши, трансформацию дилерской сети, применение самых современных стандартов проектирования и производства автомобилей.

Компанией начата реализация рассчитанной на 2018-2020 гг. программы по улучшению условий труда работников предприятия. Общий объем финансирования про программе составит 3,2 млрд руб, из которых более 900 млн руб. выделено уже в 2018 году. Программа была разработана на основании 100%-го опроса сотрудников Компании и содержит план из 588 мероприятий, направленных на повышение комфорта и безопасности труда коллектива АвтоВАЗа.

Корпоративное развитие Группы АвтоВАЗ направлено на подготовку дальнейшего обновления модельного ряда: до 2026 г. компания планирует выпустить восемь новых моделей и девять фейслифтов. С целью укрепления научно-технического потенциала предприятия был проведен набор инженеров: около 400 сотрудников (среди которых молодые специалисты и выпускники вузов) приняты в Инжиниринговый центр. Кроме того, руководители АвтоВАЗа провели ряд встреч со студентами крупнейших вузов Поволжья, компания стала генеральным партнером молодежного форума "iВолга-2018".