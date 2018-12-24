Самарец получил 13 лет колонии за растление десятков детей в Интернете

В Самаре 34-летнего местного жителя признали виновным в 73 эпизодах растления несовершеннолетних. Об этом сообщает ГУ МВД РФ по Самарской области.

Мужчина в социальных сетях переписывался с детьми 10-15 лет под видом их сверстника, заводил разговор на интимные темы и в итоге предлагал обмениваться откровенными фотографиями под угрозой того, что расскажет об этом родителям и знакомым ребенка.

На жестком диске в компьютере самарца нашли переписку с несовершеннолетними, а также фото и видео с ними. Всего было выявлено 73 эпизода преступлений в отношении 48 детей, проживающих в 30 субъектах РФ.

Октябрьский районный суд Самары приговорил его к 13 годам лишения свободы в колонии строго режима.