Детская картинная галерея открывает выставку "Зимние истории особняка Клодта"

В среду, 26 декабря, в 16.00 в самарском музее "Детская картинная галерея" (ул. Куйбышева, 139) состоится открытие выставки "Зимние истории особняка Клодта", сообщает департамент информполитики администрации губернатора.

В основе экспозиции будут лежать несколько сюжетов, связанных с памятными датами и объединенных в одну большую историю о прошлом Самары, разворачивающуюся на фоне зимы и новогодних праздников.

Памятных дат у Детской картинной галереи в 2018 году три: особняку Клодта, в котором находится музей, исполняется 120 лет, его первый хозяин, купец Иван Андреевич Клодт родился 170 лет назад, а 10 лет спустя в московской, купеческой семье родился будущий "самарский" архитектор Александр Александрович Щербачев.

В каминном зале будет представлена самарская архитектура начала прошлого века, экспонаты которой можно не только увидеть, но и подержать в руках. Среди них, фрагменты лепнины, водосточные воронки, кронштейны и вазоны. Сюжет зала разворачивается в двух временах: на стенах фотографии старой Самары, города времен Клодта, Щербачева, а в центре — осколки этих домов.

Выставка расскажет не только о быте людей из позапрошлого века, но и о рождественских традициях того времен: как выглядели елочные базары, чем наряжали елку, какие маскарадные костюмы шили и что дарили детям.

Все эти сюжеты можно увидеть на фотографиях, сделанных в ателье Карла Буллы, которые были предоставлены для выставки Центральным госархивом кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга.

Для юных гостей организована комната, где можно не только заглянуть в детский мир дореволюционной России, но и вспомнить и разыграть сюжет "Щелкунчика".

Выставка будет открыта с 26 декабря до конца февраля 2019 года.