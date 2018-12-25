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Облправительство Власть и политика

Губдума согласовала кандидатуру Нефедова на пост первого вице-губернатора

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернская дума согласовала кандидатуру Александра Нефедова на пост первого вице-губернатора области.

Во вторник, 25 декабря, на очередном заседании Самарской губернской думы депутаты одобрили ряд кадровых изменений в областном правительстве. Кандидатуры членов кабмина представил глава региона Дмитрий Азаров. В итоге на пост первого вице-губернатора - председателя областного правительства был утвержден Александр Нефедов, вице-губернатором - полномочным представителем губернатора при президенте РФ стал Андрей Когтев, вице-губернатором - руководителем департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции стал Юрий Рожин.

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