Губдума согласовала кандидатуру Нефедова на пост первого вице-губернатора

Губернская дума согласовала кандидатуру Александра Нефедова на пост первого вице-губернатора области.

Во вторник, 25 декабря, на очередном заседании Самарской губернской думы депутаты одобрили ряд кадровых изменений в областном правительстве. Кандидатуры членов кабмина представил глава региона Дмитрий Азаров. В итоге на пост первого вице-губернатора - председателя областного правительства был утвержден Александр Нефедов, вице-губернатором - полномочным представителем губернатора при президенте РФ стал Андрей Когтев, вице-губернатором - руководителем департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции стал Юрий Рожин.