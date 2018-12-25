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Промсвязьбанк запустил акцию по дебетовым картам "С Новым бонусом!"

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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До конца января 2019 года при открытии дебетовой карты Промсвязьбанка клиенты могут дополнительно получить 300 бонусных баллов кэшбэка. В акции участвуют карты "Твой кэшбэк", "В движении", "Пенсионная", "Твой ПСБ", "Твой ПСБ Плюс" и "Твой ПСБ Премиум". Начисленные бонусы можно в любой момент обменять на рубли по курсу 1 бонус = 1 рубль.

Для получения дополнительных бонусов по акции нужно подключиться к программе лояльности Промсвязьбанка "Кэшбэк" и совершить любую покупку на сумму свыше 1000 рублей в первые две недели после выдачи карты. Категория покупки при оплате картой определяется автоматически по универсальному международному коду МСС (Merchant Category Code) банками, обслуживающими торгово-сервисные предприятия.

Бонусные баллы по акции "С Новым бонусом" начисляются в дополнение к баллам, которые клиент получит, расплачиваясь картой. На бонусный счет 300 дополнительных баллов будут зачислены в течение 24 дней с момента окончания акции, если карта по-прежнему будет активна.

По акции "С Новым бонусом!" мы дополнительно начислим 300 бонусных баллов по дебетовым картам. Правила очень просты: достаточно получить карту в период действия акции и сделать покупки на 1 тыс. рублей в первые две недели с момента ее получения", - отмечает руководитель по развитию банковских карт и программ обслуживания Промсвязьбанка Юлия Маторина.

Промсвязьбанк предлагает широкий выбор дебетовых карт. По карте "Твой кэшбэк" доступен кэшбэк до 5% за покупки в промокатегориях и 1% за все остальные покупки. По карте "В движении" начисляется до 5% на остаток по счету, кэшбэк до 7% за спортивные увлечения, скидки в спортмагазинах, аптеках, магазинах спортпитания. Для военных пенсионеров и сотрудников силовых структур банк выпускает специальную карту с бесплатным обслуживанием, начислением 5% на остаток, кэшбэком 3% за покупки на АЗС и в аптеках, а также бесплатным снятием наличных в банкоматах сторонних банков.

По всем дебетовым картам действует бесплатное снятие наличных в сети ПСБ и банков-партнеров (АЛЬФА-БАНК, Россельхозбанк и другие). По картам доступны бесплатные платежи в оплату коммунальных услуг, мобильной связи и другие платежи. Бесплатное пополнение с карт других банков в интернет-банке и мобильном банке.

С полными условиями акции "С новым бонусом!" можно ознакомиться по ссылке. Узнать подробнее о дебетовых картах Промсвязьбанка можно на сайте компании.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №3251 от 17 декабря 2014 года.

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