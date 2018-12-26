Подозреваемые на Audi пытались скрыться от полиции в потоке машин на Московском шоссе

В Самаре задержали троих подозреваемых в хищении денег у пенсионерки из Сергиевского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Автомобиль, на котором скрылись злоумышленники — Audi, проходил по ориентировке. На следующий день эту машину в потоке на Московском шоссе заметил начальник отдела ГИБДД ОМВД России по Волжскому району майор полиции Дмитрий Баландов, ехавший на службу.

Он сообщил дежурному об обнаружении автомобиля, вызвал экипаж на подмогу и поехал за Audi. Задержать подозреваемых оказалось не так просто, водитель иномарки попытался скрыться от ДПС в потоке машин. В итоге Дмитрий Баландов перекрыл им путь личным автомобилем и оказал содействие в задержании.

В машине находились мужчина чеченской национальности и две девушки — учащиеся колледжа.