Власти Самары: для расчистки снега город привлечет максимум ресурсов

В связи со снегопадами в Самаре власти города принимают меры про организации расчистки таким образом, чтобы справиться с заторами на дорогах, обеспечить работу общественного транспорта в плановом режиме, а также организовать беспрепятственный проезд и проход в первую очередь к соцучреждениям и жилым домам.

"Для расчистки город готов привлекать максимально возможное количество ресурсов, особенно технических. Задействуем до 300 машин за смену. Дорожным предприятиям была поставлена задача — вывозить снег в еще большем количестве, нежели ранее — до 6-7 тысяч тонн за сутки. С этой задачей мы справляемся. Для более оперативного выполнения данного вида работ в минувшую ночь число самосвалов увеличили до 140 единиц. Также на улично-дорожную сеть вывели 45 погрузчиков", — сообщил первый замглавы Самары Владимир Василенко.

Если в начале снегопада улицы расчищало 116 спецмашин и 172 рабочих, то днем 25 декабря расчистку выполняли 170 единиц уборочной техники и 314 дорожных рабочих, а ночью количество техники увеличили до 281 единицы.

Как сообщается в релизе, чистка ведется непрерывно во всех внутригородских районах. Особое внимание — не только состоянию тротуаров, дорог и расширению их проезжей части, но и расчистке снега в периметре посадочных площадок, пешеходных переходов, на лестничных сходах. Также для обеспечения безопасности движения автомобилистов и пешеходов продолжается внесение реагентов - . их суточный расход составил около 360 тонн.

Отмечается также, что качественной уборке снега в значительной степени мешают припаркованные автомобили.

"Службы благоустройства рекомендуют горожанам с учетом погодных условий оценивать место, выбираемое для парковки своего транспорта, и по возможности не оставлять его у обочин дорог, не создавать препятствия для уборки снега. Основной объем по вывозу снежных масс выполняется ночью. Нужно понимать, что расчищенная улица — это возможность с утра без проблем добраться до работы, это обеспечение безопасности движения не только водителей, но и пешеходов", — отметил замруководителя управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии Виктор Ненашев.