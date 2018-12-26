Дмитрий Медведев поздравил коллектив Сызранского драмтеатра со 100-летием театра

В среду, 26 декабря, Сызранскому драматическому театру имени А.Н.Толстого исполняется 100 лет. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поздравил коллектив театра со знаменательной датой.

"Дорогие друзья! Примите мои сердечные поздравления с 100-летием Сызранского драматического театра. Вековой юбилей - особое событие не только для вас, но и для тысяч поклонников вашего искусства", - говорится в правительственной телеграмме.

Созданный в 1918 году, Сызранский театр открыл свой первый сезон пьесой А.Островского "Лес". Так началась история его успеха у зрителей, которая продолжается и в настоящее время.

"Все эти годы здесь работали яркие и талантливые режиссеры, артисты, художники, создававшие замечательные театральные традиции. А сегодня их приумножает ваш коллектив, - подчеркнул в поздравлении Дмитрий Медведев.

Сегодня на знаменитых подмостках идут классические и современные постановки, комедии и мелодрамы, музыкальные сказки. Каждая - это оригинальные сценические решения, режиссерские эксперименты, искренняя и вдохновенная игра актеров.

"Ваши спектакли актуальны и интересны, всегда становятся событием, дарят удивительные эмоции и незабываемые впечатления зрителям разных поколений. Особой популярностью пользуется ваш фестиваль "Время театра", где можно увидеть интересные работы сценических коллективов из нашей страны, а также ближнего и дальнего зарубежья", - отмечается в телеграмме.

Дмитрий Медведев пожелал коллективу творческих успехов, новых проектов и премьер.