Подозреваемый в убийстве юной тольяттинки рассказал о своих мотивах

СК РФ показало видео со следственного эксперимента с подозреваемым в убийстве 16-летней тольяттинки.

На видео, снятом на месте преступления, 16-летний молодой человек рассказывает в том числе о мотивах убийства. По словам подростка, они обсуждали расставание. Парень уговаривал подругу возобновить отношения, но она была против.

"Она мне сказала: "Пошел ты на фиг". После этого я потерял самоконтроль. Я был как в каком-то трансе. Я взял нож", — рассказывает подозреваемый.

Подросток утверждает, что плохо помнит, как бил ножом жертву.

"Помню последний удар, когда она упала. Она пыталась убежать. Нож я выкинул здесь же", — вспоминает подробности парень.

По его словам, только когда приехал домой, он полностью осознал, что натворил.

Напомним, тело девушки нашли вечером 23 декабря на пустыре на ул. Юбилейной в Тольятти.

Экспертиза показала, что ей нанесено более 30 ножевых ранений.

По факту убийства следственный отдел по Автозаводскому району Тольятти СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). 25 декабря подозреваемому избрали меру пресечения — арест на два месяца, до 24 февраля 2019 года.

Уголовное дело передали в центральный аппарат СК РФ.