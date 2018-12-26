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Прокурором Жигулевска назначили Константина Зайцева

ЖИГУЛЕВСК. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На должность прокурора Жигулевска назначили Константина Зайцева, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

43-летний Константин Зайцев после окончания в 1997 г. Самарской гуманитарной академии состоял на службе в органах прокуратуры в должностях: с 1997 по 1999 г. - следователя, старшего следователя Похвистневской межрайонной прокуратуры Самарской области; с 1999 по 2001 г. - прокурора СУ прокуратуры Самарской области, прокурора кассационного отдела управления по надзору за законностью судебных постановлений по уголовным делам прокуратуры Самарской области, начальника отдела по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях прокуратуры Самарской области. С 2001 по 2007 г. он занимал должность Похвистневского межрайонного прокурора Самарской области, с 2007 по 2015 г. - прокурора Тольятти, а с 2015 г. - прокурора Центрального района Тольятти.

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