Промсвязьбанк дополнил пакет Orange Premium Club премиальной картой платежной системы "Мир"

Клиенты Orange Premium Club (ОРС) Промсвязьбанка могут выпустить бесплатные дебетовые и кредитные карты "Мир Премиальная". Теперь их держателям доступны все преимущества пакета ОРС Промсвязьбанка и карты Национальной системы платежных карт.

В рамках пакета ОРС Промсвязьбанка по картам "Мир Премиальная" действует бесплатное снятие наличных в банкоматах сторонних банков на сумму до 50 тыс. рублей в месяц, повышенный лимит на снятие наличных до 500 тыс. рублей в день в пределах 3 млн рублей в месяц. Пакет ОРС также предусматривает бесплатные переводы в другие банки в лимите до 100 тыс. рублей в месяц и выпуск до трех дополнительных карт для себя и близких.

"Мы рады предложить новые возможности для клиентов Orange Premium Club, карта "Мир Премиальная" в пакете ОРС будет особенно полезной для сотрудников госпредприятий и бюджетных учреждений, в том числе для зачисления заработной платы, - отмечает директор департамента по развитию сегмента состоятельных клиентов Промсвязьбанка Виталий Роговой. - По карте доступен весь набор привилегий и преимуществ программы Orange Premium Club".

Клиенты Orange Premium Club смогут воспользоваться одновременно двумя программами начисления кэшбэка по карте "Мир Премиальная" - собственной программой для клиентов OPC Промсвязьбанка и программой платежной системы "Мир". По программе кэшбэк для ОРС Промсвязьбанка есть возможность получения кэшбэк до 10% за операции в промокатегориях и 1% на любые покупки. Зарегистрировав свою карту на сайте privetmir.ru, держатели карт "Мир Премиальная" смогут получать кэшбэк до 20% за покупки у партнеров программы.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №3251 от 17 декабря 2014 года.