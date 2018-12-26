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Промсвязьбанк дополнил пакет Orange Premium Club премиальной картой платежной системы "Мир"

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Клиенты Orange Premium Club (ОРС) Промсвязьбанка могут выпустить бесплатные дебетовые и кредитные карты "Мир Премиальная". Теперь их держателям доступны все преимущества пакета ОРС Промсвязьбанка и карты Национальной системы платежных карт.

В рамках пакета ОРС Промсвязьбанка по картам "Мир Премиальная" действует бесплатное снятие наличных в банкоматах сторонних банков на сумму до 50 тыс. рублей в месяц, повышенный лимит на снятие наличных до 500 тыс. рублей в день в пределах 3 млн рублей в месяц. Пакет ОРС также предусматривает бесплатные переводы в другие банки в лимите до 100 тыс. рублей в месяц и выпуск до трех дополнительных карт для себя и близких.

"Мы рады предложить новые возможности для клиентов Orange Premium Club, карта "Мир Премиальная" в пакете ОРС будет особенно полезной для сотрудников госпредприятий и бюджетных учреждений, в том числе для зачисления заработной платы, - отмечает директор департамента по развитию сегмента состоятельных клиентов Промсвязьбанка Виталий Роговой. - По карте доступен весь набор привилегий и преимуществ программы Orange Premium Club".

Клиенты Orange Premium Club смогут воспользоваться одновременно двумя программами начисления кэшбэка по карте "Мир Премиальная" - собственной программой для клиентов OPC Промсвязьбанка и программой платежной системы "Мир". По программе кэшбэк для ОРС Промсвязьбанка есть возможность получения кэшбэк до 10% за операции в промокатегориях и 1% на любые покупки. Зарегистрировав свою карту на сайте privetmir.ru, держатели карт "Мир Премиальная" смогут получать кэшбэк до 20% за покупки у партнеров программы.

Orange Premium Club - это премиальная программа обслуживания, в рамках которой Промсвязьбанк предлагает персональный подход, высокодоходные финансовые продукты, а также открывает мир небанковских привилегий. Orange Premium Club входит в Топ-5 лучших премиальных программ банковского обслуживания, по данным исследования Frank Research Group. Подробнее с условиями программы можно ознакомиться на сайте банка.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №3251 от 17 декабря 2014 года.

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