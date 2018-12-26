Облминтранс вложит в содержание дорог почти 2 млрд рублей

Подведены итоги трех аукционов по содержанию автодорог регионального или межмуниципального значения в Самаре и области, сообщает сайт госзакупок.

Заказчиком выступает региональное министерство транспорта.

На все торги заявку подал только один желающий - ГКП СО "АСАДО", с которым и будет заключен контракт.

Начальная цена на работы в северной части области составила 702,2 млн руб., в южной - 548,6 млн руб., в Самаре - 682,1 млн рублей.

По контракту АСАДО будет обслуживать самарские дороги с 1 января по 31 октября 2019 года. В зону ответственности подрядчика входят работы по озеленению, установка дорожных знаков, ямочный ремонт покрытия (за исключением аварийного) и заливка трещин битумом.

Также компания будет выполнять ремонт картами, работы по содержанию светофоров и линий электроосвещения, окраску дорожных знаков и ограждения, павильонов ожидания транспорта и других элементов обустройства автодороги.