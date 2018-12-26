16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Облминтранс вложит в содержание дорог почти 2 млрд рублей Дорожные планы Самарской области на 2019 год У Южного города в 2020 г. планируют построить двухуровневую развязку Началось бетонирование плиты проезжей части Фрунзенского моста На продолжение строительства Фрунзенского моста госбюджет выделит 1,2 млрд рублей

Дорожное строительство Транспорт и связь

Облминтранс вложит в содержание дорог почти 2 млрд рублей

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 349
Версия для печати

Подведены итоги трех аукционов по содержанию автодорог регионального или межмуниципального значения в Самаре и области, сообщает сайт госзакупок.

Заказчиком выступает региональное министерство транспорта.

На все торги заявку подал только один желающий - ГКП СО "АСАДО", с которым и будет заключен контракт.

Начальная цена на работы в северной части области составила 702,2 млн руб., в южной - 548,6 млн руб., в Самаре - 682,1 млн рублей.

По контракту АСАДО будет обслуживать самарские дороги с 1 января по 31 октября 2019 года. В зону ответственности подрядчика входят работы по озеленению, установка дорожных знаков, ямочный ремонт покрытия (за исключением аварийного) и заливка трещин битумом.

Также компания будет выполнять ремонт картами, работы по содержанию светофоров и линий электроосвещения, окраску дорожных знаков и ограждения, павильонов ожидания транспорта и других элементов обустройства автодороги.

Гид потребителя

Фото на сайте

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Комиссия Росавтодора положительно оценила ход дорожных работ в регионе

Комиссия Росавтодора положительно оценила ход дорожных работ в регионе

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6