Губернатор исполнил новогодние мечты детей

В среду, 26 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с детьми, чьи открытки он снял с "Елки желаний". Эта добрая акция существует в губернии с 2007 года. За 11 лет благодаря проекту сбылись новогодние мечты более чем 8 тыс. юных жителей региона - детей-сирот, детей-инвалидов и детей из малообеспеченных семей.

Сегодня "Елка желаний" проводится в каждом городе и муниципальном районе, где исполнением детских желаний занимаются местные депутаты, общественные деятели, руководители предприятий. В этом году в губернии установлено более 60 новогодних деревьев с пожеланиями детей. С этого года к акции подключилось и областное правительство.

По традиции, на дерево были помещены открытки с детскими пожеланиями, часть из которых снял с "Елки желаний" губернатор Самарской области. 26 декабря он пригласил ребят на чаепитие, чтобы вручить им подарки в теплой и непринужденной обстановке. Дети приехали почти со всей области: Тольятти, Сызрани, Суходола, Большой Глушицы, села Яблоневый Овраг.

"Знаю, что вы обратились к Деду Морозу с важными просьбами. Мы решили немного ему помочь (ведь у него забот много) и передать вам от него подарки, - обратился к детям Дмитрий Азаров. - А вы, я надеюсь, мне расскажете, какие у вас планы на 2019 год и на более далекое будущее".

Девятилетняя Юлия Уразаева из поселка Суходол - инвалид по зрению. При этом девочка обладает врожденными художественными способностями и, несмотря на проблемы со здоровьем, отлично рисует. Свою работу Юлия подарила и главе региона. Он оценил талант девочки и посоветовал ей обязательно продолжать занятия. А в подарок Юлия получила набор для рисования 3Д.

А вот для того, чтобы исполнить мечту 16-летнего Сергея Власенко, понадобится некоторое время. Воспитанник тольяттинского Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Единство" хочет побывать в Волгограде и посетить там места воинской славы, например, Мамаев Курган.

Этому юноше не нужны уроки патриотизма. Он уже знает, чего хочет в будущем: защищать граждан своей страны в рядах правоохранительных органов. В декабре 2017 года он в составе детского молодежного военно-патриотического объединения "Полицейский патруль" был принят в ряды Юнармии. Сергей является командиром отряда.

Дмитрий Азаров похвалил Сергея за успехи и выбранный путь. Губернатор пообещал ему организовать поездку в Волгоград в следующем году. "Очень важно знать историю нашей страны, нашего народа, - заметил глава региона. - Тут есть ребята и девчата помладше, надеюсь, и они будут стремиться узнавать побольше об истории нашей страны, о том, какие испытания выпали на долю нашего народа, как мы с честью, достоинством и победой выходили из каждого подобного испытания и становились только сильнее".

Со своим будущим определилась и 17-летняя воспитанница сызранского Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей Кристина Рахимова. Девочка мечтает попробовать себя в роли ведущей на телевидении и прыгнуть с парашютом. Губернатор подарил ей сертификат на один прыжок, но попросил подойти к этому решению взвешенно. А вот от дебюта в СМИ он ее отговаривать не стал. Напротив, прямо во время чаепития Кристину познакомили с телевизионными корреспондентами, которые по просьбе губернатора снимут настоящий эфир с участием девочки.

Девятилетний Кирилл Васильев из Большой Глушицы мечтал получить в подарок большой набор конструктора LEGO. Его желание также осуществилось. Это трудолюбивый и доброжелательный мальчик. Он с удовольствием участвует в школьных мероприятиях, неоднократно награжден дипломами за участие и победы. Дмитрий Азаров похвалил мальчика за успехи в учебе и отметил то, как важно получить достойное образование.

"Как без образования занять свое место в жизни? Как обеспечить ту самую конкурентоспособность, быть в чем-то разумнее, сильнее, лучше других, чтобы успешно все свои таланты реализовывать? Это очень важно для каждого человека - иметь возможность себя реализовать. Человек же всегда меняет мир. Но кто-то только силой своих мускулов, а кто-то - головой, а это гораздо более мощный преобразователь окружающего мира. И без образования невозможно использовать этот потенциал", - объяснил губернатор.

Во время беседы дети задали главе региона много вопросов. Например, кем он в детстве мечтал стать, когда вырастет. Дмитрий Азаров рассказал, что в детстве хотел стать космонавтом, потом историком и археологом. Но первое высшее образование он получил по специальности "инженер системной техники".

Ребята были рады подаркам от губернатора. Им было интересно пообщаться с ним как на серьезные, так и на веселые и беззаботные темы. Дмитрий Азаров и сам не остался без подарков - дети вручили ему свои рисунки.