Художественный музей снизит цены на выставку Левитана

В новогодние каникулы с 3 по 10 января Самарский художественный музей снизит цены на посещение выставки "Исаак Левитан и современники" (0+).

Билет для школьников будет стоить 50 рублей, для взрослых - 100 рублей.

В музее также работают выставки "Гений ар-деко. Эрте" (по 13 января), "Песок и кровь. Франсиско Гойя и Пабло Пикассо" (по 20 января). Выставка "Исаак Левитан и современники" из Русского музея открыта по 17 февраля.

29 декабря музей работает с 13:00 до 21:00, 30 декабря с 10:00 до 18:00. С 31 декабря по 2 января музей закрыт, 3 января работает с 13:00 до 21:00, 4 января с 10:00 до 18:00, 5 января с 13:00 до 21:00, 6 января с 10:00 до 17:00, 7 января с 10:00 до 18:00. Касса закрывается за полчаса до окончания работы музея.

Для детей музей подготовил экскурсию и мастер-класс "Шелкография Эрте" (7+, 29 декабря, 15:00), квест "Зимний экспресс" (5+, 30 декабря в 15:00, 3 января в 14:00, 4 января в 14:00), интерактивную экскурсию "Загадочный мир Эрте" (7+, 5 января в 15:00 и 9 января в 15:00), игру "Времена года" на выставке "Левитан и современники" (6+, 6 января в 15:00 и 7 января в 15.00), а также творческое занятие "Авангард детям" (7+, 10 января в 16:00).