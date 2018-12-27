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Баскетбол Спорт

БК "Самара" одержал победу над "Химками-Подмосковьем" - 104:87

ХИМКИ. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 26 декабря, БК "Самара" обыграл БК "Химки-Подмосковье" в матче Суперлиги.

Команды не сыграли и трех минут — а Игорь Грачев запросил тайм-аут: самарцы проигрывали 4:10. И к середине первого периода Антон Глазунов двумя точными трехочковыми сравнял счет — 14:14. Затем, правда, атакующий порыв нашей команды куда-то пропал: следующих набранных очков пришлось ждать почти три минуты. Химчане за это время вновь вырвались вперед. Но завершилась стартовая десятиминутка в пользу гостей, организовавших рывок 8:0 — 22:21.

Второй период начался с настоящей перестрелки: за три минуты соперники забросили семь трехочковых. В составе самарцев по два раза были точны Алимджан Федюшин и Антон Глазунов. А при счете 34:34 хороший отрезок выдал Артем Чеваренков: его 5 очков стали весомым вкладом в ускорение 16:3, позволившее нашей команде получить двузначное преимущество. А под сирену на большой перерыв Максим Дыбовский запустил красивейший баззер с восьми метров — 57:42.

Словно показывая, что не собирается останавливаться, едва отдохнув, "Самара" усилиями Владимира Пичкурова и Александра Савенкова довела преимущество до "+20". Даже дав хозяевам возможность сократить разницу до 13 очков, самарцы быстро восстановили прежний задел: 72:51 после попадания Максима Числова за четыре минуты до конца третьей четверти. За эти четыре минуты химчане вроде бы не намного, но приблизились в счете: 81:66 перед заключительным периодом.

Его подмосковная команда начала уже по-хозяйски, за пару минут вернув матчу полноценную интригу — 81:74. Какое-то время самарцам никак не удавалось оторваться на комфортную дистанцию, разница плясала вокруг "+10". Но в середине четверти за 35 секунд Владимир Пичкуров, Максим Дыбовский и Александр Савенков набрали 7 очков, превратив "+8" в "+15" — 93:78. Дыбовский вообще ударно провел десятиминутку, настреляв 12 очков, он же за две с половиной минуты до финальной сирены оформил "сотню". Исход матча к тому моменту вопросов уже не вызывал.

104:87 — второй круг регулярки "Самара" открывает результативной победой.

Следующие матчи чемпионата Суперлиги "Самара" проведет уже после Нового года: 8 января наша команда сыграет в Ярославле с "Буревестником". Но до этого ей еще предстоит ответный кубковый поединок в Нижнем Новгороде, который состоится 28 декабря.

Химки-Подмосковье — Самара 87:104 (21:22, 21:35, 24:24, 21:23)

Химки-Подмосковье: Якушин (19), Прощенко (12), Карпенков (6), Барашков (5), Ахмедов (3) — с. п., Ткаченко (13), Чебуркин (10), Зуев (8), Ардисламов (6), Клюев (5).

 

Самара: Дыбовский (21), Пичкуров (20, 2 блокшота), Глазунов (17, 7 передач), Савенков (16, 10 подборов), Смыгин (4) — с. п., Федюшин (8), Чеваренков (6), Числов (4), Головин (4), Нестеров (4), Стойко.

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