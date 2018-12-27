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Чрезвычайные происшествия Происшествия

Спасатели эвакуировали с о. Зелененький двух рыбаков, заблудившихся в метели

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вечером 26 декабря на острове Зелененький в Красноглинском районе Самары из-за метели рыбаки потеряли ориентиры и не смогли вернуться на берег самостоятельно.

Фото: pssso.ru

На помощь отправились спасатели ПСП Красная Глинка. Как выяснилось, рыбаки находятся в Пантелеевском затоне, напротив Коптева оврага.

Сотрудники ПСС на аэросанях выдвинулись к пострадавшим, но сильная метель, высокий уровень снега под которым образовалась вода, темное время суток не позволяли спасателям добраться до них. 

В итоге дежурная смена спасателей решила в гидрокостюмах идти к острову через протоку пешком. На поверхности льда из-за течения образовались промоины, что представляло опасность.

Спасатели обнаружили мужчин через час и по своим следам повели обратно на берег. Спасательная операция длилась четыре часа. В 21:50 рыбаков доставили на берег, провели воспитательную беседу и отправили домой.

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