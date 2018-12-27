В Детской картинной галерее открылась выставка "Зимние истории особняка Клодта"

Выставка "Зимние истории особняка Клодта", открывшаяся 26 декабря, - переплетение нескольких сюжетов, связанных с памятными датами и разворачивающихся на фоне зимних праздников". Все даты перекликаются с историей самарской Детской картинной галереи, которая располагается в Доме Клодта.

Во-первых, 120 лет исполнилось самому особняку. Это здание на ул. Куйбышева (Дворянской) было и остается украшением города. На выставке можно увидеть фотографии конца позапрошлого века, когда оно было только что возведено. Показали на открытии выставки и видео 1994 года, когда особняк находился в жалком состоянии. Как говорит директор Детской картинной галереи Нина Иевлева, разруха была такая, что в одной из комнат, подняв голову, вместо потолка можно было увидеть небо. Сейчас, после реставрации, здание снова в прекрасном состоянии.

Во-вторых, 170 лет назад родился первый хозяин особняка, купец Иван Клодт. На выставке можно увидеть экспонаты, представляющие его с деловой стороны: официальная переписка, фотографии конторы и интерьеров магазина (из семейного архива потомков управляющего), прошение о строительстве и проект особняка.

Третья дата - 160 лет назад родился автор проекта особняка Клодта самарский архитектор Александр Щербачев. На выставке представлены снимки из семейного альбома. Тут и глава семьи, и его жена Александра Петровна, в девичестве Алабина, в самых разных образах - от маскарадных до повседневных. Здесь и маленький их сын, который тоже станет известным архитектором. Щербачев, его родные и друзья показаны в неформальной обстановке - на пикнике, на охоте. Мы можем увидеть, как выглядели зимний сад, столовая, кабинет в доме Щербачевых на ул. Казанской. И тут же представлены плоды его творчества - чертежи, проекты, фотография часовни Алексея Митрополита - первого построенного им здания в должности самарского городского архитектора.

Ностальгию по старой Самаре можно ощутить в каминном зале. На стенах - фотографии из частных коллекций с образцами самарской архитектуры начала прошлого века. Порою на фоне этих домов происходят какие-то события. Например, "День белого цветка" - сбор пожертвований для больных туберкулезом. А в центре Каминного зала - "осколки" этих домов, ставшие экспонатами. Обычно их редко кому удается увидеть вблизи. Фрагменты лепнины, кронштейны, вазоны - все это прячется где-то высоко на фасадах. Для выставки эти раритеты предоставила мастерская НПО "Самара - Реставрация".

Выставка рассказывает и о рождественских традициях прошлых времен. На снимках мы видим, как выглядели елочные базары, чем наряжали елку, что дарили детям, какие шили маскарадные костюмы. Вот, например, один из любопытных снимков: маскарад на льду, устроенный на финских санях. Снимки были сделаны, главным образом, в ателье знаменитого фотографа Карла Буллы, а для выставки были предоставлены Центральным государственным архивом кино- и фотодокументов Санкт-Петербурга.

На витринах можно увидеть переданные коллекционерами забавные игрушки для елок. А рядом на снимках показан процесс их изготовления. На некоторых фотографиях из семейных альбомов - лица людей эпохи Серебряного века. Вот изысканная светская дама. Дети с веселыми искрящимися глазами. Бородатые старцы, напоминающие библейских. А вот франтоватый парикмахер с залихватской стрижкой, а-ля Капуль, будто бы выхваченный из какого-нибудь рассказа Чехова.

Выставка открыта до конца февраля будущего года.