Экс-руководитель фонда капремонта проведет в СИЗО еще три месяца

В Самаре суд продлил срок ареста бывшему главе регионального Фонда капитального ремонта Михаилу Архипову. Решение о мере пресечения для его брата суд примет 28 декабря.

Напомним, братьев Архиповых сотрудники УФСБ России по Самарской области задержали 31 июля 2018 года. По версии следствия, Михаил Архипов брал откаты с фирм-подрядчиков фонда капремонта, а деньги передавались через брата Алексея Архипова. При одной из таких передач его и задержали.

Алексея Архипова обвиняют в посредничестве в коммерческом подкупе, его брата Михаила - в покушении на коммерческий подкуп. По решению суда в августе 2018 г. обоих отправили в СИЗО на время следствия.

Как сообщили в Самарском районном суде, 27 декабря суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста Михаилу Архипову еще на три месяца - до 31 марта 2019 года. Таким образом, к весне тот проведет в СИЗО уже восемь месяцев.

Решение о мере пресечения для его брата, Алексея Архипова, будет принято завтра, 28 декабря.