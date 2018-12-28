ХК "Лада" в Москве проиграл "Звезде" - 0:3

В четверг, 27 декабря, тольяттинский хоккейный клуб "Лада" в Москве проиграл "Звезде" - 0:3.
Перед этим матчем "Лада" понесла очередные потери: к травмированным Артурсу Озолиньшу, Виктору Постникову, Дмитрию Возовику и Юрию Головкину добавился лучший бомбардир ВХЛ Александр Тимирев. Кроме того, предыдущий матч стал для Ивана Глазкова стал последним за "Ладу" — хоккеист продолжит карьеру в одном из клубов КХЛ.
На 9-й минуте москвичи с интервалом в 15 секунд отправили две шайбы в ворота Александра Скрынника: сначала Никита Мокин реализовал большинство, а затем Данила Карабань увеличил преимущество хозяев — 2:0.
В концовке периода волжане получили численное преимущество, но использовать его не смогли.
В начале второго периода Константин Майоров выкатился один на один с Максимом Третьяком, но переиграть внука известного советского голкипера Владислава Третьяка не смог.
В середине третьего периода 18-й летний Никита Ртищев довел счет до 3:0.
За 1.47 до финальной сирены тольяттинцы заменили голкипера полевым игроком, но изменить что-либо не смогли — 3:0 победа "Звезды".
"Лада": Скрынник; Метлюк — Костромитин, Чистов (2) — Майоров — Гизатуллин; Бердюков — Ковалев, Андрющенко — Мастрюков — Кизимов; Дубинин — Калинин, Романов — Алексеев — Бондырев (2); Шкибтан (2) — Усманов, Грошев (2) — Журавлев (2) — Николаев.
Шайбы забросили:
1:0 Мокин (Усков, Антипов, 08.26, бол.)
2:0 Карабань (08.41)
3:0 Ртищев (Левицкий, 50.43)
Шайбы забросили:
Штраф: 30 — 10.
Броски: 31 — 36.
Вбрасывания: 31 — 31.