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Хоккей Спорт

ХК "Лада" в Москве проиграл "Звезде" - 0:3

МОСКВА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 27 декабря, тольяттинский хоккейный клуб "Лада" в Москве проиграл "Звезде" - 0:3.

Перед этим матчем "Лада" понесла очередные потери: к травмированным Артурсу Озолиньшу, Виктору Постникову, Дмитрию Возовику и Юрию Головкину добавился лучший бомбардир ВХЛ Александр Тимирев. Кроме того, предыдущий матч стал для Ивана Глазкова стал последним за "Ладу" — хоккеист продолжит карьеру в одном из клубов КХЛ.

На 9-й минуте москвичи с интервалом в 15 секунд отправили две шайбы в ворота Александра Скрынника: сначала Никита Мокин реализовал большинство, а затем Данила Карабань увеличил преимущество хозяев — 2:0.

В концовке периода волжане получили численное преимущество, но использовать его не смогли.

В начале второго периода Константин Майоров выкатился один на один с Максимом Третьяком, но переиграть внука известного советского голкипера Владислава Третьяка не смог.

В середине третьего периода 18-й летний Никита Ртищев довел счет до 3:0.

За 1.47 до финальной сирены тольяттинцы заменили голкипера полевым игроком, но изменить что-либо не смогли — 3:0 победа "Звезды".

"Лада": Скрынник; Метлюк — Костромитин, Чистов (2) — Майоров — Гизатуллин; Бердюков — Ковалев, Андрющенко — Мастрюков — Кизимов; Дубинин — Калинин, Романов — Алексеев — Бондырев (2); Шкибтан (2) — Усманов, Грошев (2) — Журавлев (2) — Николаев.

Шайбы забросили:

1:0 Мокин (Усков, Антипов, 08.26, бол.)

2:0 Карабань (08.41)

3:0 Ртищев (Левицкий, 50.43)

Шайбы забросили:

Штраф: 30 — 10.

Броски: 31 — 36.

Вбрасывания: 31 — 31.

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