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Суды Происшествия

С престарелых хулиганов требуют компенсацию за избиение будущего генерала 40 лет назад

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 27 декабря, в Самарском областном суде рассмотрели кассационную жалобу регионального ГУ МВД на апелляционное определение по иску к Василию Баеву и Сергею Тупикову о возмещении ущерба в порядке регресса. В апреле 2018 г. Кировский райсуд постановил взыскать с мужчин 991 тыс. рублей.

Теперь дело вернут на новое рассмотрение в райсуд.

Эта история началась еще во времена застоя. Как следует из документов, находящихся в открытом доступе, в июне 1976 г. в Новокуйбышевске возле кинотеатра "Ракета" пятеро молодчиков избили мужчину, который оказался сотрудником милиции. Двоих из нападавших застрелили на месте, а трое (Тупиков, Баев и Калинин) пошли под суд за злостное хулиганство.

Из приговора следует, что потерпевший страж порядка получил травмы, а именно сотрясение головного мозга 1-2 степени, перелом костей носа без смещения, ушиб печени и правового запястного сустава, кровоподтек правой глазницы, которые квалифицировали как легкие.

А 22 декабря 2016 г. в ГУ МВД России по Самарской области издали приказ №934 "О назначении и выплате ежемесячной денежной компенсации инвалидам вследствие военной травмы…" С того момента избитый 40 лет назад милиционер стал получить ежемесячную компенсацию 77 тыс. рублей.
Когда сумма выплат приблизилась к миллиону рублей, полицейское ведомство решило эти средства взыскать с виновных, из-за действий которых мужчина якобы стал инвалидом первой группы.

Ответчиками стали двое - Тупиков и Баев, так как третий злостный хулиган уже умер.

В Кировском райсуде специалист Е.Подкорытов, замначальника военно-врачебной комиссии - врач МСЧ МВД России, утверждал: "После действий ответчиков А. получил закрытую черепно-головную травму с повреждением структуры головного мозга, которая в дальнейшем привела к потере сознания. Потом он проходил лечение, которое привело к улучшению состояния. Острое состояние после травмы было снято, и он не был направлен на военно-врачебную экспертизу, так как не было оснований".

Однако в 1998 г., когда 52-летний генерал-лейтенант милиции оформлял выход на пенсию, ему "был вынесен диагноз "последствия черепно-мозговой травмы" после 1976 года. Эта гигрома привела к учащению головных болей, ухудшила его состояние. Гигрома образовалась именно от черепно-мозговой травмы, которая была в 1976 году. А. периодически находился в санаториях, проходил лечение".

В результате мужчину признали ограниченно годным, то есть он мог работать не на всех должностях. Это не помешало А. возглавлять областную милицию на протяжении трех лет. А после выхода на пенсию, в 62 года, он катался на горных лыжах на Красной Глинке, где в 2009 г. получил травму ноги от налетевшего на него лыжника. В конце августа того же года в Ленинском райсуде отставной генерал отсудил за это компенсацию 35 тыс. рублей.

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