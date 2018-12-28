Промсвязьбанк открыл первый офис для военнослужащих и сотрудников ОПК

Промсвязьбанк приступил к реализации плана развития региональной сети в рамках построения опорного банка для оборонно-промышленного комплекса (ОПК), взаимодействия с Минобороны РФ и силовыми ведомствами. Первый офис открылся в закрытом военном моногороде Чебаркуль по адресу ул. Ленина, 48. Это мини-офис, предназначенный для размещения в городах с численностью населения 20-50 тыс. человек. Всего в 2019 году Промсвязьбанк планирует открытие 18 офисов различного формата для работы с военнослужащими и сотрудниками ОПК.

"В 2019 году мы планируем привлечь на обслуживание порядка 100 тыс. клиентов из числа военнослужащих, сотрудников предприятий ОПК, военных пенсионеров и членов их семей, - отмечает Артем Окороков, вице-президент Промсвязьбанка. - Значительная часть наших целевых клиентов живет в небольших городах (до 50 тыс. человек), где нецелесообразно открывать крупные, универсальные офисы, поэтому мы разработали специальный офис мини-формата, в котором клиент может получить полный спектр банковских услуг".

Всего в 2019 году Промсвязьбанк планирует открыть семь офисов мини-формата - в Балтийске, Наро-Фоминске, Краснознаменске и ряде других городов. В мини-офисе клиенты Промсвязьбанка смогут получить полный перечень банковских услуг, в том числе и по формированию заявок на кредитование или рефинансирование военной ипотеки. Мини-офисы будут обеспечены банкоматами, работающими как на выдачу, так и на прием наличных.

Сегодня сеть офисов Промсвязьбанка насчитывает свыше 300 отделений, банк представлен в 62 регионах России. Порядка 60 офисов банка размещены в Москве и Московской области. Собственная сеть банкоматов насчитывает более 1,4 тыс. устройств. Совокупная сеть с учетом банков-партнеров свыше 9 тыс. устройств.