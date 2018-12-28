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Промсвязьбанк выступил одним из организаторов размещения облигаций ВЭБа на 10 млрд рублей

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" успешно разместила биржевые облигации общей суммой 10 млрд рублей. Промсвязьбанк совместно с ВБРР, ГПБ, "ВТБ Капитал", Россельхозбанком и "БК Регион" выступил организатором размещения. Депозитарием выпуска стал НКО АО НРД.

Инвесторам были предложены бумаги серии ПБО-001Р-12, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, общей номинальной стоимостью не менее 10 млрд рублей и сроком погашения через три года с даты начала размещения. Первоначальная ставка купона была запланирована в диапазоне 9,15-9,25% годовых.

Книга заявок была закрыта 18 декабря текущего года. Спрос превысил запланированный объем выпуска: всего инвесторы подали 43 заявки на сумму более 15 млрд рублей. В итоге размещение прошло по ставке ниже маркетингового диапазона, которая в итоге составила 9,14%.

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