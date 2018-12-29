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Баскетбол Спорт

БК "Самара" уступила "Нижнему Новгороду" во втором матче Кубка России

НИЖНИЙ НОВГОРОД. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 28 декабря, во втором матче четвертьфинала Кубка России "Самара" на выезде уступила "Нижнему Новгороду" - 71:72.

Самарцы вели в счете на протяжении трех периодов, в третьей десятиминутке их преимущество достигало 12 очков. Но удержать его команда Игоря Грачева не сумела. В заключительной четверти нижегородцы перехватили инициативу, доведя матч до победы.

71:72 - в последнем матче календарного года "Самара" проиграла. Самыми результативными в ее составе стали Антон Глазунов (17 очков), а также Максим Дыбовский и Владимир Пичкуров (по 16 очков).

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