БК "Самара" уступила "Нижнему Новгороду" во втором матче Кубка России

В пятницу, 28 декабря, во втором матче четвертьфинала Кубка России "Самара" на выезде уступила "Нижнему Новгороду" - 71:72.

Самарцы вели в счете на протяжении трех периодов, в третьей десятиминутке их преимущество достигало 12 очков. Но удержать его команда Игоря Грачева не сумела. В заключительной четверти нижегородцы перехватили инициативу, доведя матч до победы.

71:72 - в последнем матче календарного года "Самара" проиграла. Самыми результативными в ее составе стали Антон Глазунов (17 очков), а также Максим Дыбовский и Владимир Пичкуров (по 16 очков).