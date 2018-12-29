Куйбышевское управление "Транснефть-Дружба" провело учения

Куйбышевское районное управление (РУ) АО "Транснефть-Дружба" провело учебно-тренировочное занятие на подводном переходе магистрального нефтепродуктопровода (МНПП) Куйбышев - Брянск через озеро Молочное в Волжском районе Самарской области.

Целью учений стала проверка готовности персонала и отработка действий при локализации аварийного выхода нефтепродуктов на водной поверхности при наличии ледяных образований.



По сценарию учений, оператор линейной производственно-диспетчерской станции "Лопатино" зафиксировал снижение давления ниже допустимого на участке МНПП в месте пересечения оз. Молочное. Управляющий диспетчер районного диспетчерского управления условно остановил перекачку нефтепродуктов на поврежденном участке трубопровода. Патрульная группа линейной аварийно-эксплуатационной службы "Лопатино" оперативно выехала к предполагаемому месту "разгерметизации" и подтвердила выход нефтепродуктов на водную поверхность. Специалисты обозначили место аварии оградительной лентой, выставили предупредительные знаки.



Прибывшие на место бригады линейной аварийно-эксплуатационной службы и центральной ремонтной службы пробурили прорези и майну на льду, для локализации "разлива" установили зимние боновые заграждения и при помощи нефтесборщиков откачали "нефтепродукты" с поверхности озера во временные емкости. Сотрудники экоаналитической лаборатории непрерывно проводили отбор и анализы проб атмосферного воздуха, почвы и поверхностных вод.



В учениях приняли участие 30 сотрудников Куйбышевского РУ. Было задействовано восемь единиц автотранспорта, специальной техники и оборудования, применено 300 метров боновых заграждений, использовано 30 кг сорбента. Результаты учебно-тренировочного занятия подтвердили высокую степень готовности персонала АО "Транснефть-Дружба" к нештатным ситуациям.