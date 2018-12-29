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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

В Куйбышевском филиале АО "Транснефть-Дружба" прошел энергоаудит производственных объектов

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Куйбышевском районном управлении АО "Транснефть-Дружба" завершилось инструментальное энергетическое обследование производственных объектов. Плановый аудит провело ООО "Транснефтьэнерго".

Аудиторы проверили линейные производственно-диспетчерские станции (ЛПДС) "Воскресенка", "Прибой", "Журавлинская", "Сызрань", здание аппарата районного управления предприятия. Аналогичное обследование прошло в Брянском, Мичуринском, Пензенском филиалах АО "Транснефть-Дружба".

В ходе проверки специалисты провели инструментальное обследование магистральных и подпорных насосных, котельных, тепловых сетей, зданий и сооружений, систем освещения и отопления. Разработаны мероприятия по повышению энергетической эффективности, сформированы технические отчеты.

Итогом проверки станет создание энергетического паспорта АО "Транснефть-Дружба".

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