В Куйбышевском филиале АО "Транснефть-Дружба" прошел энергоаудит производственных объектов

В Куйбышевском районном управлении АО "Транснефть-Дружба" завершилось инструментальное энергетическое обследование производственных объектов. Плановый аудит провело ООО "Транснефтьэнерго".

Аудиторы проверили линейные производственно-диспетчерские станции (ЛПДС) "Воскресенка", "Прибой", "Журавлинская", "Сызрань", здание аппарата районного управления предприятия. Аналогичное обследование прошло в Брянском, Мичуринском, Пензенском филиалах АО "Транснефть-Дружба".

В ходе проверки специалисты провели инструментальное обследование магистральных и подпорных насосных, котельных, тепловых сетей, зданий и сооружений, систем освещения и отопления. Разработаны мероприятия по повышению энергетической эффективности, сформированы технические отчеты.

Итогом проверки станет создание энергетического паспорта АО "Транснефть-Дружба".