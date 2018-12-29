16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На продажу выставлены оборудование и вывески АК Банка Имущество экс-депутата губдумы Сергея Ракитина может быть продано в рамках его банкротства Здание ТЦ "Октябрь" продают повторно, увеличив цену более чем в два раза ВТБ создает фабрику розничных продуктов Сергей Нагайцев: "Уходящий год стал для Альфа–Банка временем роста в регионе"

Банки Финансы

Самообучающийся чат-бот Промсвязьбанка поможет МСБ с открытием счетов и оформлением документов

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 174
Версия для печати

Промсвязьбанк совместно с компанией Naumen разработал виртуального помощника для клиентов из сегмента малого и среднего бизнеса. Чат-бот, созданный на основе нейронных сетей и машинного обучения, позволит сэкономить время предпринимателей, предоставляя информацию по наиболее востребованным у бизнеса темам, а также сможет оказывать банковские услуги.

В частности, данная разработка позволит клиентам регистрировать бизнес по запросу и подбирать наиболее подходящий тариф обслуживания в зависимости от специфики бизнеса клиента. Также бот поможет предпринимателям с резервированием расчетного счета и подскажет, какие документы необходимо будет предоставить в офис банка, или же самостоятельно направит выездного менеджера для завершения всех формальностей в офис к клиенту.

По оценкам разработчиков, виртуальный помощник позволит снизить нагрузку на контакт-центр для МСБ до 30%, а также снизить время получения информации и советов по ведению бизнеса.

Запуск чат-бота будет осуществлен в несколько этапов. В начале 2019 года решение будет встроено в сайт банка и в тестовом режиме доступно ограниченному числу клиентов МСБ, которые смогут воспользоваться новыми сервисами по регистрации бизнеса и открытию счета дистанционно. Уже в первом квартале 2019 года помощник Промсвязьбанка станет доступен всем клиентам МСБ. В рамках следующего этапа планируется внедрение модели виртуального помощника в голосовые каналы обслуживания клиентов.

"Данный сервис в первую очередь ориентирован на экономию времени предпринимателей и улучшение клиентского опыта. Такая автоматизация процессов и переход к формату "единого окна", когда наиболее распространенных операций сосредоточены в едином канале, значительно упростит процесс коммуникации с банком, — говорит руководитель отдела развития дистанционного обслуживания МСБ Юлия Стрельцова. — В свою очередь, оптимизация процессов обслуживания позволит повысить время, специалистам контакт-центра уделять повышенное внимание персональным вопросам клиентов".

Виртуальный помощник построен на базе интегрированной платформы Erudite, являющейся частью мультиканального решения OmniChannel. Платформа OmniChannel позволяет собрать все каналы взаимодействия с клиентами в единое окно, а виртуальный помощник, как элемент этой системы, реагирует на запросы, используя всю имеющуюся информацию.

ПАО "Промсвязьбанк". Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014 г.

Гид потребителя

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6