Самообучающийся чат-бот Промсвязьбанка поможет МСБ с открытием счетов и оформлением документов

Промсвязьбанк совместно с компанией Naumen разработал виртуального помощника для клиентов из сегмента малого и среднего бизнеса. Чат-бот, созданный на основе нейронных сетей и машинного обучения, позволит сэкономить время предпринимателей, предоставляя информацию по наиболее востребованным у бизнеса темам, а также сможет оказывать банковские услуги.

В частности, данная разработка позволит клиентам регистрировать бизнес по запросу и подбирать наиболее подходящий тариф обслуживания в зависимости от специфики бизнеса клиента. Также бот поможет предпринимателям с резервированием расчетного счета и подскажет, какие документы необходимо будет предоставить в офис банка, или же самостоятельно направит выездного менеджера для завершения всех формальностей в офис к клиенту.

По оценкам разработчиков, виртуальный помощник позволит снизить нагрузку на контакт-центр для МСБ до 30%, а также снизить время получения информации и советов по ведению бизнеса.

Запуск чат-бота будет осуществлен в несколько этапов. В начале 2019 года решение будет встроено в сайт банка и в тестовом режиме доступно ограниченному числу клиентов МСБ, которые смогут воспользоваться новыми сервисами по регистрации бизнеса и открытию счета дистанционно. Уже в первом квартале 2019 года помощник Промсвязьбанка станет доступен всем клиентам МСБ. В рамках следующего этапа планируется внедрение модели виртуального помощника в голосовые каналы обслуживания клиентов.

"Данный сервис в первую очередь ориентирован на экономию времени предпринимателей и улучшение клиентского опыта. Такая автоматизация процессов и переход к формату "единого окна", когда наиболее распространенных операций сосредоточены в едином канале, значительно упростит процесс коммуникации с банком, — говорит руководитель отдела развития дистанционного обслуживания МСБ Юлия Стрельцова. — В свою очередь, оптимизация процессов обслуживания позволит повысить время, специалистам контакт-центра уделять повышенное внимание персональным вопросам клиентов".

ПАО "Промсвязьбанк". Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014 г.