16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На продажу выставлены оборудование и вывески АК Банка Имущество экс-депутата губдумы Сергея Ракитина может быть продано в рамках его банкротства Здание ТЦ "Октябрь" продают повторно, увеличив цену более чем в два раза ВТБ создает фабрику розничных продуктов Сергей Нагайцев: "Уходящий год стал для Альфа–Банка временем роста в регионе"

Банки Финансы

Промсвязьбанк расширил программу упрощенного кредитования на основе данных торгового оборота

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 163
Версия для печати

Промсвязьбанк и инновационный стартап "Септагон", занимающийся разработкой решений для малого и среднего бизнеса, подписали соглашение о старте проекта кредитования МСБ на основе данных с кассовых терминалов и учетных систем компании "Торговля. Онлайн". Кредит может быть получен в рамках кредитной программы "Все просто!", разработанной ПСБ для финансирования торговых предприятий по упрощенной процедуре.

Любое торговое предприятие, работающее на программном кассовом и учетном обеспечении "Торговля. Онлайн" может получить финансирование до 1 млн рублей сроком до 12 месяцев без сбора документов или походов в банк - необходимы только данные скоринга с системы. Кредитные средства могут быть использованы для оплаты закупаемой продукции или услуг поставщикам и производителям.

"Мы ценим время клиентов и хотим, чтобы процесс оформления кредита был максимально упрощен, - отметил директор департамента продуктов и технологий среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка Иннокентий Воловик. - Внедряя технологии digital-сферы, мы открываем новые условия для развития бизнеса и возможности роста".

"Для нас важно, чтобы все пользователи "Торговля.Онлайн" имели доступ к самым передовым финансовым технологиям, и мы рады, что сотрудничество с Промсвязьбанком облегчает нашим клиентам доступ к кредитным банковским продуктам", - комментирует Вероника Шемякина, руководитель программы "Торговля.Онлайн".

Бесплатное программное обеспечение "Торговля.Онлайн" разработано компанией ООО "Септагон". Софт работает на любых устройствах Android, Windows, доступен для скачивания на Play Market, устанавливается на смарт-кассы любых типов, а также подходит к автономным кассам.

ПАО "Промсвязьбанк". Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №3251 от 17 декабря 2014 года.

Гид потребителя

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6