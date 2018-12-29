Промсвязьбанк расширил программу упрощенного кредитования на основе данных торгового оборота

Промсвязьбанк и инновационный стартап "Септагон", занимающийся разработкой решений для малого и среднего бизнеса, подписали соглашение о старте проекта кредитования МСБ на основе данных с кассовых терминалов и учетных систем компании "Торговля. Онлайн". Кредит может быть получен в рамках кредитной программы "Все просто!", разработанной ПСБ для финансирования торговых предприятий по упрощенной процедуре.

Любое торговое предприятие, работающее на программном кассовом и учетном обеспечении "Торговля. Онлайн" может получить финансирование до 1 млн рублей сроком до 12 месяцев без сбора документов или походов в банк - необходимы только данные скоринга с системы. Кредитные средства могут быть использованы для оплаты закупаемой продукции или услуг поставщикам и производителям.

"Мы ценим время клиентов и хотим, чтобы процесс оформления кредита был максимально упрощен, - отметил директор департамента продуктов и технологий среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка Иннокентий Воловик. - Внедряя технологии digital-сферы, мы открываем новые условия для развития бизнеса и возможности роста".

"Для нас важно, чтобы все пользователи "Торговля.Онлайн" имели доступ к самым передовым финансовым технологиям, и мы рады, что сотрудничество с Промсвязьбанком облегчает нашим клиентам доступ к кредитным банковским продуктам", - комментирует Вероника Шемякина, руководитель программы "Торговля.Онлайн".

ПАО "Промсвязьбанк". Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №3251 от 17 декабря 2014 года.