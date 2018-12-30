В Тольятти полицейские задержали группу лиц, причастных к серии краж автомобилей

Из материалов уголовного дела следует, что в августе в полицию обратилась местная жительница. Девушка сообщила, что пропал ее автомобиль Kia Rio, который она оставила вечером на парковке возле своего дома. Утром транспортного средства на месте не оказалось.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели место происшествия, установили и опросили свидетелей произошедшего.

В ходе мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления, сотрудники уголовного розыска задержали трех жителей Ставропольского района - двух мужчин и женщину. Один из злоумышленников был ранее судим за аналогичное преступление, он же был организатором серии краж автотранспорта. Согласно материалам, собранным полицейскими, установлено, что не работающий и ранее не судимый 35-летний мужчина и 38 летняя женщина, так же без работы, исполняли роль наводчиков.

В процессе допроса предполагаемые злоумышленники пояснили, что отогнали автомобиль потерпевшей в гараж, в одном из частных домов Ставропольского района, где частично разобрали его на запчасти и продали.

В рамках расследования уголовного дела, оперативники установили причастность подозреваемых еще к одному хищению транспортного средства. В декабре 2017 г. с неохраняемой парковки расположенной на Южном шоссе подозреваемые похитили автомобиль этой же марки и так же разобрали его на запчасти и вскоре продали.

По признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации "Кража", возбуждено уголовное дело. В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают причастность подозреваемых к аналогичным преступлениям. Всем троим избрана мера пресечения в виде ареста.