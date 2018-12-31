Дмитрий Азаров поздравил жителей региона с Новым годом

В понедельник, 31 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил жителей региона с Новым, 2019 годом. В своем поздравлении он напомнил самарцам о главных событиях уходящего года, наметил планы на будущий год и пожелал здоровья, достатка, мира, любви и процветания.

"Дорогие земляки! - обратился Дмитрий Азаров к жителям. - Уходит в историю 2018 год. Для Самарской области, для нас с вами он совершенно точно был историческим. В этом году мы смогли воплотить в жизнь мечту, которая еще несколько лет назад казалась несбыточной. Самарская область принимала игры чемпионата мира по футболу. Наши улицы раскрасились в цвета флагов разных стран. Болельщики увидели нашу красавицу-Волгу и гостеприимную Самарскую землю, прониклись нашей открытостью и добротой, были покорены самарским радушием. Мы вместе творили историю. И мы совершенно точно оставили в ней добрый след".

Дмитрий Азаров отметил, что в уходящем году Самарская область получила огромный импульс к развитию. "Нам удалось закрепить позитивную динамику в экономике и социальной сфере, сделать мощный задел на годы вперед. Вместе мы наблюдали, как строятся жилые кварталы и сотни километров дорог, открываются новые детские сады, школы и больницы, преображаются улицы и общественные пространства. Мы запустили новые производства и создали тысячи рабочих мест. Мы разработали стратегию развития региона и теперь точно знаем, какой хотим видеть Самарскую область", - подвел итоги губернатор.

Он подчеркнул, что за каждым из этих достижений стоит труд тысяч людей. "От души благодарю каждого, кто внес достойный вклад в развитие Самарской области. Убежден - мы можем гордиться результатами работы и смело строить планы на будущее. 2019 год станет для нас временем больших свершений. Мы приступим к реализации приоритетных национальных проектов, предложенных президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Они касаются важнейших направлений - сохранения здоровья, поддержки семей с детьми, развития среднего и высшего образования, роста промышленности, внедрения инноваций, а также благоустройства, строительства, сохранения природных богатств", - рассказал глава региона.

Дмитрий Азаров убежден: по каждому из этих направлений регион сможет добиться серьезных успехов. Главное - упорно и с удовольствием трудиться, уверенно смотреть в будущее, использовать каждый день с максимальной пользой - на благо каждой семьи, на благо России.