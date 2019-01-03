Тольяттинские полицейские по горячим следам задержали мужчину, укравшего у прохожей сумку с 700 тыс. рублей

В Тольятти сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого, похитившего у прохожей сумку с крупной денежной суммой внутри, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Со слов заявительницы, обратившейся за помощью в дежурную часть отдела полиции № 23 УМВД России по г. Тольятти, возле дома по ул. Лизы Чайкиной неизвестный путем рывка открыто похитил у нее сумку, в которой находились документы, сберегательная книжка на ее имя, а также 700 тыс. рублей.

По указанному адресу оперативным дежурным была направлена следственно-оперативная группа. Ориентировка с приметами нападавшего, составленная со слов потерпевшей, была направлена всем ближайшим патрульным экипажам полиции. В ходе оперативных мероприятий правоохранители высянили, что к совершению преступления может быть причастен 39-летний безработный, ранее судимый за кражу и грабеж, житель Комсомольского района. Полицейские задержали злоумышленника по месту жительства, где, в ходе осмотра жилплощади, изъяли похищенную сумку, документы и деньги.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ "Грабеж". Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские устанавливают причастность задержанного к другим противоправным деяниям.