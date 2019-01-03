Дмитрий Азаров провел расширенное совещание с членами регионального правительства и правоохранителями

В четверг, 3 января, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел расширенное совещание с членами регионального правительства, представителями силовых ведомств и надзорных органов. Участие в заседании, проходившем в режиме видеоконференцсвязи, приняли руководители всех городов и районов губернии.

Основным вопросом повестки стала оперативная обстановка на территории региона в праздничные дни. В первые дни нового года уже проведено 288 массовых мероприятий, участие в которых приняли почти 60 тыс. человек. Самые масштабные гуляния прошли в Самаре на площади Куйбышева и на последней миле стадиона "Самара Арена".

"Люди отдыхают, но мы должны быть готовы к оперативному реагированию, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций, коммунальных аварий", — обратил внимание участников заседания Дмитрий Азаров. Несмотря на официальные выходные дни, в ежедневном режиме за текущей обстановкой в области следят члены регионального кабинета министров совместно с правоохранительными органами и сотрудниками МЧС. Такие же дежурства организованы и во всех муниципалитетах. Это позволяет оперативно реагировать на возникающие ситуации и при необходимости оказывать поддержку ответственным службам в их устранении.

Начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко доложил о том, что чрезвычайных ситуаций на территории региона с 29 декабря прошлого года по 3 января 2019 — не произошло. За это время в области был зафиксирован ряд пожаров, а также сбои в работе ресурсоснабжающих организаций. В частности, речь шла об аварии на Самарской ТЭЦ, которая произошла днем 30 декабря. В результате ЧП в 849 домах Кировского и Промышленного районов Самары наблюдались перебои в подаче горячей воды и отопления. Как отметил министр энергетики и ЖКХ региона Сергей Марков, ситуация была под контролем. Все жилые дома до окончания работ по устранению аварии были подключены по резервным схемам. Порывы, которые возникали на трубопроводах, устранялись в установленные сроки.

Отдельное внимание участников совещания было уделено вопросам вывоза твердых коммунальных отходов. Сергей Марков отметил, что график вывоза мусора региональный оператор не нарушал. Поступающие от жителей региона сигналы оперативно отрабатываются. Кроме того, по словам руководителя профильного министерства, до конца января регоператор дополнительно установит более 2 тыс. контейнеров для сбора отходов.

Также в ходе совещания был поднят вопрос состояния дорог. После прошедших сильных снегопадов дороги не везде расчищены по всей ширине проезжей части, есть ряд нареканий к очистке внутриквартальных проездов. Губернатор поручил активизировать работу служб — особенно в крупнейших городах региона Самаре и Тольятти. "В течение выходных решайте проблему, — поручил Дмитрий Азаров главам городов. — Осадков нет несколько дней, но с дорогами не все благоприятно".

Подводя итоги совещания, губернатор поручил кабинету министров, а также властям муниципалитетов оперативно реагировать на обращения граждан, подключаться к устранению возникающих нештатных ситуаций.