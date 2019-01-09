БК "Самара" в первом матче нового года уступила в Ярославле

Во вторник, 8 января, в первом матче чемпионата Суперлиги после новогодней паузы "Самара" в Ярославле уступила "Буревестнику" — 74:75.

На протяжении практически всего матча самарцы были в роли догоняющих. Но добиться большого перевеса они хозяевам не позволяли, держась на расстоянии в 4-6 очков. За три минуты до завершения четвертой десятиминутки капитан "Самары" Антон Глазунов точным трехочковым вывел нашу команду вперед (66:65).

Развязка наступила на последних мгновениях. За 15 секунд до сирены при ровном счете тот же Глазунов забивает важнейший мяч — 74:72. Но "Буревестник" сумел спастись самым невероятным образом: точным оказался бросок едва ли не с девяти метров за доли секунды до конца поединка.

74:75 — "Самара" терпит обидное поражение в Ярославле. Самыми результативными в ее составе стали Владимир Пичкуров (19 очков), Алексей Нестеров (15) и Антон Глазунов (12 очков).

Несмотря на это поражение, "Самара" продолжает идти в лидирующей тройке чемпионата.

Следующие матчи команда проведет на своей площадке: 15 января она примет "Университет-Югру", 18-го — "Урал".