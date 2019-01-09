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Театр Культура

Самарский театр выпустит мировую премьеру балета "Три маски короля"

САМАРА. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Театр оперы и балета готовит балет-притчу на музыку Михаила Крылова "Три маски короля" (12+), сообщает пресс-служба театра. Премьера состоится 15 и 16 февраля. Спектакль ставят при поддержке санкт-петербургского театра КИЛИЗЭ.

Театр анонсирует это событие как первую с 1967 года мировую премьеру балетного спектакля в своем репертуаре. Кроме того, это первая постановка в Самаре солиста балетной труппы Мариинского театра и активно работающего хореографа, обладателя премии "Золотая Маска" Юрия Смекалова.

Автор идеи балета и соавтор либретто — Вячеслав Заренков, петербургский меценат, который поддерживает благотворительный проект "Созидающий мир" и на собственные средства построил и восстановил несколько православных храмов. Он основал в Санкт-Петербурге театр КИЛИЗЭ. Постановщик балета и соавтор либретто - Юрий Смекалов, на его счету постановки классических балетов в Большом и Мариинском театрах и работы в области современной хореографии.

Музыку для "Трех масок короля" создает петербургский композитор Михаил Крылов, автор музыки балета "Орр и Орра" на либретто Вячеслава Заренкова, который был поставлен в Большом театре Беларуси в 2017 году. Оркестровку осуществляет молодой композитор, аспирант Гаагской консерватории Даниил Пильчен. Саунд-дизайном занимается Влад Жуков.

Декорации и костюмов для Королевства, где все носят маски, создает один из самых плодовитых российских сценографов Вячеслав Окунев. В репертуаре самарского театра идет восемь спектаклей с его оформлением. Во всех из них художником по свету была Ирина Вторникова, которая принимает участие и в работе над "Тремя масками короля".

Дирижер-постановщик "Трех масок" — главный дирижер оперного театра в Самаре Евгений Хохлов, уже выпустивший в сезоне 2018/19 две премьеры: оперы "Богема" и "Джанни Скикки".

Балет "Три маски короля" длится два часа с антрактом. Стоимость билета 250 руб. - 2,2 тыс. рублей.

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