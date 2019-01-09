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Чрезвычайные происшествия Происшествия

Три пассажирских поезда задержатся из-за аварии на железной дороге в Оренбургской области

САМАРА. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 9 января, с рельсов сошли вагоны грузового поезда на перегоне Сарай-Гир - Абдулино Куйбышевской железной дороги в Оренбургской области. Из-за этого задержатся пассажирские поезда: №101 Нижневартовск - Пенза, №103 Уфа - Саратов, №57 Иркутск - Кисловодск. Об этом сообщает КбшЖД.

Изучением причин аварии занимаются правоохранители. Приволжское СУ на ­транспорте СК РФ по факту схода вагонов возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ).

По данным следствия, 9 января в 6:45 на 1364 км 5 пикета перегона Абдулино - Сарай-Гир сошли с рельсов 17 вагонов поезда с нетоксичными грузами (цементный шлак, концентрат цинка и алкогольная продукция), 14 вагонов опрокинулись.

"Никто не пострадал, однако сход повлек значительные повреждения железнодорожного состава и полотна, произошло разрушение обеих веток железнодорожного пути длиной не менее 150 метров", - уточнили в следственном ведомстве.

На место происшествия выехал Куйбышевский транспортный прокурор. Надзорное ведомство ведет проверку и контролирует расследование.

На сайте КбшЖД сообщается, что оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра РЖД 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный).

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