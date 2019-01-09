Частные клиенты доверили Россельхозбанку 1 трлн рублей

Объем привлеченных средств физических лиц АО "Россельхозбанк" превысил 1 трлн рублей. Портфель средств физических лиц с начала года увеличился на 18% (152,5 млрд рублей). За истекший период 2018 года частные лица открыли в РСХБ свыше 1 млн новых вкладов.

В банке действует широкая и востребованная продуктовая линейка, отвечающая ключевым потребностям клиентов: привлекательные процентные ставки, сроки размещения вкладов от 1 месяца до 4 лет, возможность пополнения и частичного снятия средств. Гибкие условия депозитов позволяют клиентам банка выбрать подходящие варианты размещения в зависимости от предпочтений: сохранение средств с получением максимального дохода, накопление к определенному сроку, а также возможность распоряжаться средствами на счете, не теряя начисленных процентов.

Максимальная процентная ставка по вкладам физических лиц с 22 ноября 2018 года составляет в рублях РФ 8,45% годовых, в долларах США 4,50% годовых, в евро 1,10% годовых.

"Безусловно, рост объема привлеченных средств свидетельствует о высоком уровне доверия населения к Россельхозбанку. Положительная динамика обусловлена широкой продуктовой линейкой РСХБ и постоянной работой банка над повышением уровня сервиса, в том числе за счет расширения функционала системы дистанционного обслуживания", - отметила первый заместитель председателя правления АО "Россельхозбанк" Ирина Жачкина.

Наиболее популярными вкладами банка являются "Доходный" с максимальной процентной ставкой 8,00% годовых в рублях РФ, 4,00% годовых в долларах США и 1,10% годовых в евро, минимальным размером первоначального взноса 3000 рублей РФ/ 50 долларов США/ 50 евро и возможностью выбора способа выплаты процентов, а также "Пенсионный Плюс" с максимальной процентной ставкой 6,85% годовых в рублях РФ, с расходными операциями до суммы неснижаемого остатка в размере 500 рублей и капитализацией начисленных процентов.

В декабре 2018 года Россельхозбанк предложил действующим и потенциальным клиентам новый инструмент для сбережений - "Накопительный счет" с возможностью свободного распоряжения денежными средствами и получения дополнительного дохода (5% годовых в рублях РФ, 1% годовых в долларах США, начисляемых на ежедневный остаток денежных средств на счете).