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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Оператору Николаевского НПЗ грозит банкротство

САМАРА. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Арбитражном суде Самарской области стартовало рассмотрение дела о признании ООО "Самаратранснефть-терминал" банкротом. Информация об этом содержится в материалах КАД ВАС.

Фото: Андрей Савельев

В конце ноября 2018 г. с требованием о признании себя банкротом обратилось само ООО "Самаратранснефть-терминал". Однако заявление общества суд посчитал поданным с нарушениями, так как ему не предшествовало опубликование на Федресурсе информации о планах собственного банкротства.

"Самаратранснефть-терминал", не согласившись с выводами суда, предоставило информацию о публикации таких сведений на Федресурсе 8 мая 2018 года. Но суд заметил, что после публикации этого извещения в мае прошлого года обществом уже было подано заявление о собственном банкротстве, которое впоследствии было отозвано.

Соответственно, информацию о намерении признания себя несостоятельным стоило, по мнению суда, опубликовать повторно.

При этом в ноябре на Федресурсе были опубликованы сообщения о планах ООО "Мет Восток" (Москва) и ПАО АКБ "Абсолют банк" обратиться с заявлениями о признании "Самаратранснефть-терминала" банкротом.

Свои намерения ООО "Мет Восток" объясняло наличием перед ним задолженности в размере 236,26 млн руб., "Абсолют банк" — долгом в 335,7 млн рублей.

В итоге производство по делу о банкротстве было возбуждено по заявлению компании "Мет Восток". Требования "Абсолют банка" пока оставлены судом без движения.

ООО "Самаратранснефть-терминал" зарегистрировано в селе Николаевка Волжского района Самарской области и выступает оператором оператором НПЗ, находящегося рядом с населенным пунктом.

Владельцем 99% доли в ООО "Самаратранснефть-терминал" является ООО ГК "Петронефть", 1% — Роман Трушев. При этом, по данным ИАС Seldon Basis, доли находятся в залоге у "Абсолют банка".
Примечательно, что собственниками ООО ГК "Петронефть" являются Роман Трушев (99%) и "Абсолют банк" (1%).

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