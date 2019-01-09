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Суды Происшествия

Прокуратура не добилась ужесточения приговора красноярской адвокатессе

КРАСНЫЙ ЯР. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В областном суде 9 января коллегия под председательством федерального судьи Константина Нехаева рассмотрела апелляционное представление прокурора Красноярского района на приговор местной адвокатессе Вере Агеевой, вынесенный в ноябре 2018 года.

Фото: http://abexlege.ru

По мнению Павла Цыбульченко, штраф 100 тыс. руб. за мошенничество на миллион рублей - это чрезмерно мягкое наказание. Осужденная же просила оставить приговор без изменения.

Суд второй инстанции с мнением прокурора не согласился и в удовлетворении его представления отказал.

Напомним, год назад Агеева была задержана при получении 1,1 млн руб. от своей клиентки, которой обещала "устроить" для ее сына условный срок за вымогательство и грабеж.

Так как обвиняемая обещала для решения вопроса передать деньги гособвинителю и судье, то во время предварительного следствия допросили судью и председателя Красноярского райсуда, а помощник прокурора района скоропостижно уволилась со службы. Агеева же взяла всю вину на себя и пошла под суд по обвинению в мошенничестве.

Прокуратура настаивала, чтобы дело адвокатессы рассматривали не в Красном Яру, а в любом другом райсуде, где служители Фемиды не были бы хорошо знакомы с ней. Однако надзирающему органу добиться этого не удалось.

В результате Агеева была наказана штрафом 100 тыс. руб., которые, не дожидаясь вступления приговора в законную силу, поторопилась внести в госказну.

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