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Самарская область просубсидирует авиаперевозки в шесть городов

САМАРА. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Росавиация утвердила список субсидируемых перевозок в 2019 году. Шесть направлений частично софинансирует Самарская область.

По спецтарифу из Самары можно улететь в Оренбург, Челябинск и Омск. На тех же условиях будут работать рейсы в Курумоч из Уфы, Казани и Перми.

Самарская, Челябинская и Омская области профинансируют 30,5% стоимости билета. ЮВТ АЭРО обеспечит рейсы в Челябинск (два раза в неделю) и Омск (один раз в неделю) на Bobmardier CRJ-200 (50 мест).

"Аэропорт Оренбург" организует перевозки из Самары в Оренбург на бортах легкого самолета L-410 трижды в неделю. Субъекты также по 30,5% просубсидируют это направление.

Самарская область взяла обязательства по финансированию 30,5% направлений из Уфы, Казани и Перми. В столицу Башкортостана перевозки обеспечит ПАО "ЮТэйр" на самолетах ATR-72 на 70 мест семь раз в неделю. По три раза в неделю будут рейсы в Казань и Пермь бортами ЮВТ АЭРО.

Кроме того, есть несколько рейсов в Самару, которые финансируют Росавиация и другие регионы. Так, на боингах ПАО "ЮТэйр" B-737-500 (на 116 мест) можно попасть в Нижневартовск. Борт будет отправляться из Курумоча пять раз в неделю. Ханты-Мансийский автономный округ-Югра софинансирует 61% стоимости поездки. Та же авиакомпания предоставит возможность улететь в Сургут семь раз в неделю и в Волгоград на ближнемагистральных ATR-72 (70 кресел) дважды в неделю. Волгоградская область возьмет на себя 61% расходов.

В том же объеме просубсидирует поездки в Ростов-на-Дону Ростовская область. Суперджеты компании "Азимут" SSJ-100 будут выполнять рейсы три раза в неделю.

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